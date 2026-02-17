Los meses con más contingencias en el Valle de México: UNAM prevé más episodios en 2026

GENERANDO AUDIO...

Imagen del Valle de México el 12 de febrero.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que más de la mitad de las contingencias ambientales en el Valle de México se concentran entre febrero y mayo, debido a una combinación de condiciones meteorológicas y la presencia constante de contaminantes en la atmósfera.

El Dr. José Agustín García Reynoso, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, detalló que en ese periodo se presentan alta radiación solar, estabilidad atmosférica, escasa ventilación y ambiente seco, factores que favorecen la formación de ozono y la activación de contingencias.

En contraste, los meses de verano y otoño presentan menor incidencia, mientras que diciembre y enero registran episodios asociados principalmente a partículas finas, influenciadas por inversiones térmicas y pirotecnia.

Y adelantó que en 2026 podrían generarse más episodios de mala calidad del aire, ya que se prevé que será un año cálido con predominio de cielos despejados y vientos débiles.

La razón detrás de las contingencias en el Valle de México

García Reynoso dijo que este fenómeno se debe a que el Valle de México es una cuenca rodeada de montañas, una condición geográfica que favorece la acumulación de contaminantes en la atmósfera.

“La intensa radiación solar, además, favorece reacciones fotoquímicas que producen ozono, el principal contaminante que activa contingencias en la Zona Metropolitana del Valle de México”. Dr. José Agustín García Reynoso, investigador de la UNAM

El registro histórico de las contingencias ambientales en CDMX

El Valle de México ha registrado más de un centenar de contingencias ambientales desde 1988, según el histórico oficial del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA).

Los años con mayor actividad fueron:

1993 (12)

2016 (10)

2024 (12)

El contaminante principal fue el ozono (O₃) con 88 contingencias, seguido por PM2.5 con 9 y PM10 con 7 eventos. Un caso extraordinario ocurrió el 14 de mayo de 2019, cuando se activaron simultáneamente PM2.5 y ozono.

Más allá de los vehículos: los compuestos orgánicos volátiles

Aunque el parque vehicular suele señalarse como el principal responsable, la formación de ozono es más compleja. García Reynoso señaló que los vehículos emiten óxidos de nitrógeno, pero el ozono se forma a partir de reacciones entre estos compuestos y los compuestos orgánicos volátiles (COV).

Los COV provienen de múltiples fuentes:

Uso doméstico de gas

Pinturas y solventes

Actividades comerciales e industriales

Fugas de gas LP

Quemas agrícolas

Incendios forestales

Emisiones naturales de zonas boscosas y agrícolas

El crecimiento urbano también influye en la contaminación. Y agregó que más población implica mayor demanda de transporte y, con ello, más congestión.

La contingencia ambiental puede afectar la salud

La exposición a altos niveles de contaminación pueden provocar:

Irritación en ojos y vías respiratorias.

Empeoramiento de asma y enfermedades pulmonares.

Incremento de la presión arterial.

Mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

“Las partículas finas pueden penetrar profundamente en los pulmones, afectar los alvéolos y aumentar la carga de trabajo del corazón. En personas con padecimientos previos, la exposición puede desencadenar complicaciones graves”, añadió el investigador.

¿Qué puede hacer la ciudadanía?

García Reynoso recomendó:

Usar energía eléctrica de manera eficiente

Dar mantenimiento a vehículos y calentadores de gas

Evitar quemas

Reducir el consumo innecesario de combustibles

Optar por transporte público o movilidad sustentable

Reducir la exposición al aire ambiente contaminado

La contaminación atmosférica es un reto mundial. En ciudades como Beijing y Nueva Delhi predominan episodios por partículas; en París se activan.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



