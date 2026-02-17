¿Por “La Niña” habrá más incendios forestales este 2026? Conafor pide evitar el uso de fuego en áreas forestales

GENERANDO AUDIO...

¿Por “La Niña” habrá más incendios forestales? Foto: Uno TV

En el marco de la temporada seca-caliente y bajo la influencia del fenómeno de “La Niña” en el Océano Pacífico, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) prevé que durante 2026 se mantenga el promedio anual de incendios forestales en el país, con alrededor de 8 mil siniestros, principalmente en entidades del centro.

El gerente de Manejo del Fuego de la Conafor, César Alberto Robles, informó que el año pasado se registraron poco más de 8 mil incendios forestales y que la expectativa para este año es mantenerse dentro de ese promedio. No obstante, advirtió que la superficie afectada podría ser considerable debido a las condiciones meteorológicas actuales.

“El año pasado estuvimos rondando la frontera de los 8 mil incendios forestales, un poquito más de 8 mil incendios, y la expectativa para este año es estar más o menos dentro del promedio. La superficie es un tema interesante dado que nos encontramos dentro de un fenómeno meteorológico como ENOS La Niña, lo que ocasiona un invierno mucho más seco”, explicó.

Estados con más incendios

De acuerdo con la Conafor, el mayor número de incendios forestales suele registrarse en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, estos últimos con mayor superficie afectada.

En cuanto al territorio impactado por el fuego, Robles detalló que en 2025 se reportaron 1.2 millones de hectáreas dañadas y que, con las condiciones actuales y considerando que las precipitaciones generalizadas llegan a mediados de junio en gran parte del país, este año podría alcanzarse nuevamente una cifra cercana al millón de hectáreas.

“Se esperaría una superficie considerable, en el aspecto de que el año pasado tuvimos 1.2 millones de hectáreas y, con estas condiciones actuales y viendo que las precipitaciones llegan a mediados de junio en gran parte del país, pudiéramos esperar también una frontera en cuanto a su superficie de un millón de hectáreas”, señaló.

30% de incendios, por quemas agrícolas

La Conafor indicó que alrededor del 30% de los incendios forestales son provocados por quemas agrícolas. Por ello, este año se trabaja con 76 municipios, principalmente aquellos con mayor actividad agrícola, para reforzar la prevención.

Robles recordó que en México existe normatividad para el uso responsable del fuego e hizo un llamado a quienes preparan sus terrenos para siembra a notificar previamente a las autoridades municipales.

“México tiene una normatividad para hacer uso responsable del fuego, entonces, a las personas que se dedican a preparar sus terrenos para la siembra hacerles la invitación para que avisen al municipio que van a hacer uso del fuego y que los municipios puedan difundir este calendario de quemas”, explicó.

Llamado a la población

La Conafor subrayó que el 98% de los incendios forestales son generados por personas, por lo que pidió a la población evitar el uso del fuego en áreas forestales y actuar con responsabilidad ambiental.

“El 98% de los incendios son generados por personas. Este apoyo de la población a ser responsables con nuestro propio ambiente, con nuestra casa que es este planeta Tierra, nos ayuda a poder también atender la temporada de incendios”, concluyó.

