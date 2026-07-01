Mapa de la NASA muestra cómo se desplazó el suelo tras los terremotos en Venezuela

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Edificio colapsado en el barrio Playa Grande, estado La Guaira, Venezuela.

La NASA reveló un mapa que revela el desplazamiento que sufrió el suelo en Venezuela tras los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio y que dejó 2 mil 295 muertos y más de 11 mil heridos.

El mapa, elaborado con datos del satélite NISAR, muestra cómo el sismo desplazó la superficie terrestre en Venezuela. Los tonos rojos indican movimiento hacia el este, en dirección al satélite, mientras que los tonos azules muestran desplazamiento hacia el oeste, es decir, alejándose del satélite.

Los tonos amarillos señalan zonas con desplazamiento cercano a cero. Esto quiere decir que, en esas áreas, el terreno casi no se movió en la línea de visión del radar.

Credito: NASA

El sismo principal tuvo una magnitud 7.5, ubicado a 28 kilómetros al sureste de Yumare, Venezuela, con una profundidad de 10 kilómetros.

NISAR, misión de NASA e ISRO, midió el desplazamiento

El equipo científico comparó dos imágenes de radar: una tomada antes del sismo, el 13 de junio de 2026, y otra tomada después, el 25 de junio de 2026.

NISAR significa NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Es una misión conjunta entre la NASA y la agencia espacial de India, ISRO, diseñada para observar cambios en la superficie de la Tierra. El satélite fue lanzado el 30 de julio de 2025 y está enfocado en estudiar procesos como sismos, volcanes, deslizamientos, glaciares, vegetación e infraestructura.

La NASA aclaró que este mapa contiene datos preliminares y que todavía están en proceso de validación. Aun así, son útiles para identificar zonas con desplazamiento significativo después del sismo.

¿Para qué sirve este mapa tras un terremoto?

Un mapa de desplazamiento ayuda a los científicos a entender cómo se deformó el terreno después de un terremoto. También puede orientar estudios sobre fallas geológicas, posibles réplicas y zonas donde la superficie tuvo cambios más fuertes.

¿Cuál es el panorama actual de Venezuela?

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las personas afectadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, las autoridades actualizaron el saldo de la tragedia: 2 mil 295 personas muertas, 11 mil 267 heridas y miles permanecen desplazadas por los daños en sus viviendas; se estima que hasta 59 edificios fueron dañados.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez detalló que 12 mil 841 personas permanecen damnificadas, por lo que el Gobierno continúa habilitando campamentos temporales en Caracas y el estado de La Guaira para recibir a quienes perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas.

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