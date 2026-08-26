¡Cuidado con las apps de préstamos! Montadeudas aprovechan el regreso a clases para cometer fraude y extorsionar

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Los montadeudas se aprovechan de la necesidad de la gente durante este regreso a clases para ofrecer préstamos a través de aplicaciones que, en algunos casos, son utilizadas para obtener datos personales y posteriormente extorsionar a quienes las descargan.

Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, alertó sobre el riesgo que enfrentan padres y madres de familia durante esta temporada, cuando aumentan los gastos por útiles escolares, mochilas y otros artículos.

“Montadeudas es un fenómeno delictivo que se ha ampliado al ámbito digital, no es nuevo”, señaló durante entrevista para el noticiero “Uno Noticias”, al recordar que en 2022 se realizó en México un operativo para frenar centros de contacto y call centers que operaban con este tipo de esquemas.

Imagen: Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México

La especialista explicó que estas aplicaciones pueden comenzar con un supuesto préstamo, pero posteriormente los delincuentes utilizan la información obtenida para presionar a las víctimas.

“Básicamente empieza como un fraude, es un engaño inicial que después acaba culminándose en una extorsión”, explicó.

Según detalló, los delincuentes pueden recurrir a amenazas y chantajes, incluso con la advertencia de contactar o exhibir a familiares y conocidos de la víctima.

También se señaló que esta modalidad puede ser operada desde otros países, debido a que las aplicaciones pueden configurarse desde distintas partes de Latinoamérica y utilizarse para afectar a personas en otros territorios.

Alrededor de 400 aplicaciones de montadeudas están reportadas

El Consejo Ciudadano cuenta con una página en internet donde se pueden consultar las aplicaciones identificadas como fraudulentas.

Entre ellas se encuentran:

Prestamax , con mil 503 reportes

, con mil 503 reportes Mexicash , con mil 167 reportes

, con mil 167 reportes Josecash, con 926 reportes

Durante la entrevista informó que hay alrededor de 400 aplicaciones registradas en la página del Consejo Ciudadano.

La recomendación para las familias es no descargar aplicaciones desconocidas y desconfiar de ofertas de préstamos que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

“Lo que suena demasiado bueno para ser verdad es porque efectivamente no es verdad”, advirtió la representante del Consejo Ciudadano.

También pidió tener especial cuidado con aplicaciones que ofrecen créditos sin realizar una consulta en el Buró de Crédito, prometen intereses muy bajos o pertenecen a instituciones de las que no existen referencias.

“No bajen aplicaciones que no conozcan”, recomendó.

La especialista explicó que descargar este tipo de aplicaciones puede permitirles acceder a información almacenada en el teléfono.

“Lo que va a ocurrir es que de inmediato va a acceder a tu información, a tus contactos, a tus cuentas bancarias, si es que ahí tienes registrada o guardada alguna información”, señaló.

Por ello, recomendó utilizar únicamente mecanismos oficiales y acudir a instituciones financieras reconocidas cuando se necesite solicitar un préstamo.

¿Qué hacer si eres víctima de los montadeudas?

El Consejo Ciudadano puso a disposición de la población su Línea de Seguridad y Chat de Confianza, en el número 55 5533 5533, con servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas, los 365 días del año, tanto por llamada como mediante WhatsApp.

Otra de las herramientas recomendadas es la aplicación No Más XT, que significa No Más Extorsiones, disponible para teléfonos Apple y Android. Esta plataforma cuenta con una base de datos de números relacionados con extorsiones y permite bloquearlos.

De acuerdo con la información proporcionada durante la entrevista, hasta el momento se han bloqueado casi 700 mil números mediante esta herramienta.

La representante del Consejo Ciudadano también pidió a las familias consultar el listado de aplicaciones antes de descargar alguna y utilizar las herramientas disponibles para prevenir una posible extorsión de los montadeudas.

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