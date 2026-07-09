Lluvias seguirán hasta diciembre y advierten más frentes fríos; SMN explica motivo del clima extremo en México

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Lluvias seguirán de aquí a diciembre. Foto: Cuartoscuro.

El fenómeno climático El Niño provocará lluvias hasta finales de 2026 e inicios de 2027 en México. Además, favorecerá una mayor actividad de ciclones tropicales y un invierno con más frentes fríos, de acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Vamos a estar hablando mucho de El Niño, en términos de probabilidad ya todos los trimestres están entre el 97 y el 100% de que se establezca, es casi inminente.. podría alcanzar la categoría del El Niño muy fuerte”. Fabián Vázquez Romaña, Coordinador General del SMN.

¿Qué es El Niño y por qué influirá en el clima de México?

Durante la conferencia matutina de este 9 de julio, el funcionario detalló que El Niño, es un patrón oceánico-atmosférico natural que ocurre cada dos a siete años y se identifica por el aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial.“La parte cálida es El Niño, el año pasado tuvimos condiciones de La Niña, pero el agua del mar comenzó a calentarse y ahora ya estamos entrando en condiciones de El Niño”, explicó.

Según las proyecciones del SMN, existe un 97 a 100% de probabilidad de que El Niño se establezca plenamente durante los próximos meses y un 63% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre y enero.

Foto: Gobierno de México

Actualmente la temperatura del mar alcanza 29.2 grados, muy cerca del récord de 29.4 grados registrado en 2015.

Es debido a que este fenómeno natural es ciclico y de procesos, de acuerdo al SMN se espera que en julio y agosto continue lloviendo, aunque por debajo del promedio nacional, principalmente en el norte, noreste y sureste del país.

Sin embargo, a partir de septiembre, cuando la temporada de ciclones alcanza su punto más activo, las precipitaciones volverán a incrementarse. Mientras que para octubre, la interacción entre los ciclones tropicales y los primeros frentes fríos favorecerá lluvias por arriba de lo normal en distintas regiones del país.

“Para noviembre, diciembre y enero vamos a tener más frentes fríos, más sistemas invernales y lluvias principalmente en el norte del país”. Fabián Vázquez Romaña, Coordinador General del SMN.

Además, advirtió que los efectos de El Niño podrían sentirse incluso durante 2027, ya que una disminución de lluvias en verano suele favorecer temperaturas más elevadas en la siguiente primavera.

“Podríamos ver más olas de calor, más incendios forestales y afectaciones en la calidad del aire durante abril y mayo”, concluyó la especialista. Fabián Vázquez Romaña, Coordinador General del SMN.

¿Cómo afectará El Niño a México?

El fortalecimiento del fenómeno modificará el comportamiento de las lluvias, los ciclones tropicales y los frentes fríos. Entre los principales efectos previstos por el Servicio Meteorológico Nacional destacan:

Más ciclones tropicales en el océano Pacífico , debido al aumento de la temperatura del mar

, debido al aumento de la temperatura del mar Menor actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe , por el incremento de los vientos en esa región

, por el incremento de los vientos en esa región Mayor número de frentes fríos y sistemas invernales entre noviembre y enero, especialmente en el norte de México

Aunado a ello, el SMN destacó que las altas temperaturas del océano Pacífico funcionarán como combustible para el desarrollo de ciclones tropicales.

Para esta temporada se mantiene el pronóstico de entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico, una cifra superior al promedio histórico, mientras que en el Atlántico se esperan entre 11 y 15.

No obstante, las autoridades aclararon que un mayor número de ciclones no significa que todos impactarán territorio nacional, sino que aumentará la frecuencia de formación de estos sistemas.

El calor también podría intensificarse en 2027

Es casi un hecho que será más caluroso en 2027. Foto: Getty Images

Los especialistas recalcaron que los efectos de El Niño no terminarán con el invierno. Pues, tal como mencionaron antes debido a que durante el verano las lluvias disminuyen en algunas regiones, la primavera de 2027 podría registrar temperaturas aún más altas, favoreciendo nuevas olas de calor, incendios forestales y episodios de mala calidad del aire.

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