Un meteoro explota sobre Boston con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT: videos
Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.
“Testigos presenciales en Nueva Inglaterra y el satélite GOES-19 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) reportaron una brillante bola de fuego el sábado 30 de mayo, a las 2:06 p.m. EDT”, acompañada de un fuerte ruido“, anunció la NASA en su cuenta de X (Twitter).
La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 12:06 (tiempo del Centro de México), dijo a la agencia AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.
Los modelos del meteorólogo estadounidense, Nick Stewart, detectaron un anómalo “destello” que es bastante distintivo de la reentrada de un bólido/meteorito, al este de Boston, según dijo en redes sociales.
Supuestos videos captan el momento del estruendo
Aunque no han circulado videos del momento exacto en que el meteoro explotó sobre Boston, diversos medios de comunicación estadounidenses compartieron videos del estruendo que se escuchó en el ambiente.
¡Un impacto equivalente a 300 toneladas de TNT!
“Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite“, dijo Nick Stewart.
“Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos”.Nick Stewart
El meteoro viajaba a más de 120 mil kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.
Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.
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