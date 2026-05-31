Un meteoro explota sobre Boston con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT: videos

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¿Qué fue ese meteoro explosivo en Estados Unidos? | Foto: Pexels (Ilustrativa)

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.

“Testigos presenciales en Nueva Inglaterra y el satélite GOES-19 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) reportaron una brillante bola de fuego el sábado 30 de mayo, a las 2:06 p.m. EDT”, acompañada de un fuerte ruido“, anunció la NASA en su cuenta de X (Twitter).

#MeteorSighting: Eyewitnesses in New England and @NOAA’s GOES-19 satellite reported a bright fireball on Saturday, May 30, at 2:06 p.m EDT accompanied by a loud noise. The meteor appears to have fragmented at an altitude of 40 miles over northeast MA and southeast NH. The energy… — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) May 30, 2026

La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 12:06 (tiempo del Centro de México), dijo a la agencia AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

Los modelos del meteorólogo estadounidense, Nick Stewart, detectaron un anómalo “destello” que es bastante distintivo de la reentrada de un bólido/meteorito, al este de Boston, según dijo en redes sociales.

The flash density product really shows this anomalous "flash" which is pretty distinctive of a bolide/meteor reentry. east of Boston. This is the likely source of the loud boom/explosion. pic.twitter.com/ka5b9KfiQ7 — Nick Stewart (@NStewWX) May 30, 2026

Supuestos videos captan el momento del estruendo

Aunque no han circulado videos del momento exacto en que el meteoro explotó sobre Boston, diversos medios de comunicación estadounidenses compartieron videos del estruendo que se escuchó en el ambiente.

A meteor exploded off the coast of Massachusetts, causing a loud boom to be heard throughout the state and as far as Rhode Island on Saturday.



According to preliminary reports submitted to the American Meteor Society, dozens of people across the Northeast reported seeing the… pic.twitter.com/rjxip8Prqq — CBS News (@CBSNews) May 30, 2026

🚨 WOW! Another video of the “explosion” in the Boston area really captures how LOUD the boom was



It’s looking like the cause was a “significant” meteor crashing through the atmosphere and burning up, as indicated by heat signatures via satellite, per @NStewWX



This has not yet… pic.twitter.com/qYhdxN0yDc — Nick Sortor (@nicksortor) May 30, 2026

What was that sound? We're hearing from so many people across Massachsuetts who heard a boom at approximately 2:11 p.m. — This is all that we know so far: https://t.co/F12h1ppyTQ pic.twitter.com/iCICg4PXTi — WCVB-TV Boston (@WCVB) May 30, 2026

¡Un impacto equivalente a 300 toneladas de TNT!

“Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite“, dijo Nick Stewart.

“Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos”. Nick Stewart

El meteoro viajaba a más de 120 mil kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.

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