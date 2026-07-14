Olinia bajo la lupa: expertos cuestionan la seguridad del auto eléctrico

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Foto: El Poder del Consumidor

Olinia, el automóvil eléctrico mexicano, genera más dudas que certezas en materia de seguridad vial.

Fue presentado como una innovación industrial amigable con el medio ambiente, lo que representa una visión adecuada; sin embargo, organizaciones civiles critican que carece de los estándares mínimos para proteger tanto a quien lo conducirá como a los peatones.

En un estimado base, dotar a esta unidad de elementos que la hagan menos insegura previo a su venta al público costaría al menos 140 dólares extra.

Esto representaría un aumento marginal tanto en su producción como en el costo final al público; una situación completamente amortizable que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte al transportarse en este tipo de unidades.

“La seguridad y la vida de las personas no tiene precio. (…) ¿cuesta la vida de esas personas los 140 dólares adicionales que pudiera implicar el costo de poner los dispositivos de seguridad necesario?, cuesta eso y mucho más, cuando pensamos en las personas que amamos, claro que cuesta 140 y mucho más”. Areli Carreón, activista y líder de la Coalición Movilidad Segura

“Un control electrónico de estabilidad, la computadora que maneja el control electrónico de estabilidad, que es una tecnología que salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad, hoy en día, teniendo en el auto, tiene un costo de 50 dólares o menos. Una bolsa de aire frontal tiene un costo de 50 dólares o menos para el fabricante del auto, un lateral puede rondar en 30, 40, 50 dólares como máximo de costo para un fabricante de automóviles”, agregó Alejandro Furas, secretario técnico Latin NCAP.

Foto: El Poder del Consumidor

Los cambios en el Olinia que piden especialistas

Por su parte, Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña Vehicular de El Poder del Consumidor, explicó que, si se quiere hacer más robusta la seguridad del Olinia, se deberían sumar distintos puntos vitales.

“Un sistema de frenos antibloqueo, una protección estructural de impacto frontal e impacto lateral, cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas. (…) Bolsas de aire, anclajes para los sistemas de retención infantil. (…) Va a ser muy deseable que un vehículo de esta naturaleza cuente con el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y otros usuarios vulnerables” Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña Vehicular de El Poder del Consumidor

También, puntualizó que, al ser un auto eléctrico, también se deben proteger los componentes a fin de evitar percances y desenlaces fatales.

“Existe también la necesidad de blindar el sistema eléctrico ante el riesgo de choques, hacer un aislamiento contra choque eléctrico, la desconexión automática posterior al impacto o siniestro, protección contra fuga térmica, incendio e integridad del paquete de baterías en los diferentes impactos”, explicó.

Foto: El Poder del Consumidor

Además de la Norma Oficial Mexicana 194 y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se deben armonizar otras disposiciones porque, con este auto eléctrico de bajo costo, entrarían otros competidores al segmento.

“Si le abren la puerta a este tipo de vehículos sin una buena regulación, o sea, hay muchos vehículos por detrás del Olinia, particularmente los chinos, que van a entrar en el mercado, entonces, nuestra preocupación como organización es innovar también desde la parte jurídica para darle una acogida adecuada en términos regulatorios tanto a nivel de reglamentos estatales como a nivel federal, con una norma de estándares mínimos de seguridad vehicular”. Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña Vehicular de El Poder del Consumidor

Los expertos recordaron que en México mueren al año 16 mil personas a causa de siniestros de tránsito y resultan 150 mil lesionados.

Los sectores de la población más expuestos son los peatones, ciclistas, motociclistas e infancias.

Foto: El Poder del Consumidor

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