Caso Orlando García Maciel: ¿qué hacer si ves una publicación de suicidio en redes sociales?

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Sigue las recomendaciones para apoyar a quien lo necesita. Foto: Getty Images

La muerte por suicidio de Orlando García Maciel, elemento de la Policía Municipal de León, Guanajuato, ocurrida este 14 de julio a los 27 años, generó conmoción en México y despertó la duda sobre qué hacer ante una publicación relacionada con este acto en redes sociales.

Antes de su fallecimiento, Orlando dejó ver señales sobre su posible decisión al compartir una historia en la que habló de las emociones, la salud mental y de sí mismo en pasado.

“Les quiero dar un consejo, por favor, siempre tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie se las juegue con ustedes, que sus emociones no dependan de ellos, quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense. Yo les quiero pedir algo, a las personas que me llegaron a tener cierta estima, no se pongan tristes por esto que hice. Ya llevaba yo mucho tiempo con una depresión silenciosa y me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones, pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando”. Orlando Maciel

Se desconoce si familiares o amigos tomaron previsiones al ver las historias del agente de policía.

¿Cómo denunciar una posible publicación de suicidio en redes sociales?

El portal especializado en salud MyTherapy, sugiere denunciar la publicación en la red social donde fue compartida no es complicado, debido a que las principales plataformas cuentan con herramientas específicas para reportar contenido relacionado con riesgo de suicidio.

Una vez realizada la denuncia, los equipos encargados de la plataforma revisan la publicación y determinan si es necesario tomar medidas adicionales con la información disponible sobre la persona, como detalles personales o hasta su ubicación.

Las denuncias pueden realizarse directamente en:

Algunas de las redes sociales dan sugerencias de apoyo y otras piden datos de la publicación para investigarla.

Si la red social no aparece en la lista, es posible buscar en Google o en el buscador de preferencia la opción para reportar publicaciones relacionadas con suicidio.

En personas que no conocemos resulta difícil saber si realmente existe una intención de quitarse la vida o si se trata de una forma de expresar una situación complicada. Sin embargo, toda manifestación debe tomarse con seriedad.

Incluso expresiones como “No quiero vivir”, “No hay nada por lo que merezca la pena seguir vivo” o “La gente estaría mejor sin mí” pueden representar señales de alerta que no deben ignorarse.

¿Cómo apoyar a una persona que expresa ideas suicidas?

No importa si se trata de un familiar, amigo, conocido o desconocido, es importante actuar con cuidado si se desea contactar directamente. La National Suicide Prevention Helpline recomienda:

Hablar de manera abierta y práctica sobre el tema

Permitir que la persona exprese sus sentimientos

No debatir si el suicidio o sus sentimientos son correctos

No intentar dar lecciones sobre el valor de la vida

Mostrar interés genuino por apoyarla

No retarla a que lleve a cabo sus amenazas

No mostrar sorpresa

No prometer guardar el secreto

Ofrecer esperanza mediante alternativas, sin generar falsas garantías

Retirar, cuando sea posible, medios como armas o medicamentos

Buscar apoyo de personas u organismos especializados en intervención en crisis y prevención del suicidio.

Si no te sientes cómodo interviniendo directamente, la recomendación es limitarte a denunciar la publicación para que las autoridades o la plataforma correspondiente puedan actuar.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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