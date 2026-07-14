Twitch regala recompensas para Fortnite, Marvel Rivals y más de 45 juegos con “Summer Drops Fest”

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¿De qué juego buscarás la skin?Foto: Twitch

Twitch tiene una buena noticia para ti, si eres de los que deja un stream abierto mientras juega o trabaja; pues la plataforma trajo de vuelta “Summer Drops Fest“, un evento que permitirá desbloquear objetos exclusivos, skins, cosméticos e insignias en más de 45 videojuegos como Marvel Rivals, Apex solo por ver transmisiones participantes.

Desde el 10 y hasta el 24 de julio, los usuarios podrán reclamar recompensas dentro de algunos de los títulos más populares del momento, convirtiendo cada minuto frente a un directo en la oportunidad de sumar contenido exclusivo a su colección.

¿En qué videojuegos dará recompensas Summer Drops Fest?

Summer Drops Fest is back with hot loot for your favorite games. Starting July 10, join us on Twitch and unlock Drops for 45+ games by subbing, gifting subs, and watching your favorite streamers.



Check out the full list of in-game rewards here: https://t.co/Dx1GtNCpmh pic.twitter.com/F1pwoVgGOw — Twitch (@Twitch) July 10, 2026

Entre los títulos confirmados aparecen Marvel Rivals, Apex Legends, League of Legends, Overwatch 2, Fortnite, Street Fighter 6, Dead by Daylight, Sea of Thieves, Palworld, Grand Theft Auto V, Warframe, Black Desert, Roblox Egg Hunt, THE FINALS y Marvel Tōkon, además de decenas de juegos más.

La dinámica consta en entrar a las transmisiones participantes dentro de Twitch y acumular tiempo de visualización. Conforme avances, irás desbloqueando Drops, es decir, recompensas que después podrás utilizar dentro de distintos videojuegos.

El catálogo incluye desde cosméticos y objetos exclusivos hasta insignias para el chat de Twitch, dependiendo de la campaña de cada juego.

Además de los Drops tradicionales, algunas campañas ofrecerán Drops por suscripción. Esto significa que quienes adquieran una nueva suscripción, una membresía de varios meses o incluso reciban una suscripción de regalo podrán desbloquear contenido adicional.

¿Cómo conseguir los Drops de Twitch?

Para participar solo debes vincular tu cuenta del videojuego correspondiente con Twitch y entrar a los canales marcados como elegibles durante el evento. Una vez cumplido el tiempo de visualización requerido, podrás reclamar la recompensa desde tu inventario de Twitch y usarla dentro del juego compatible.

Con Summer Drops Fest, Twitch vuelve a apostar por una fórmula que beneficia tanto a jugadores como a creadores de contenido, ya que recompensa a quienes siguen las transmisiones en vivo mientras impulsa la comunidad alrededor de algunos de los videojuegos más populares del momento.

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