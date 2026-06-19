¿Por qué el próximo domingo 21 de junio será el día más largo del año? Llega el solsticio de verano

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El solsticio de verano trae consigo el día más largo | Foto: Cuartoscuro

El domingo 21 de junio a las 02:24 horas (tiempo del Centro de México) ocurrirá el solsticio de verano, marcando la entrada de una nueva estación en la República Mexicana. Este fenómeno astronómico también traerá consigo el día más largo del año, de acuerdo con expertos en astronomía.

Fecha y hora del solsticio de verano 2026 ¿Cuándo? Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 ¿A qué hora? 02:24 horas (tiempo del Centro de México) Fuente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)

¿Por qué el próximo domingo será el día más largo de 2026?

Durante el solsticio de verano, que en 2026 será el domingo 21 de junio, la inclinación del hemisferio norte terrestre apuntará directamente hacia el Sol, por lo que se experimentará el día con mayor tiempo de luz solar, según el Smithsonian Science Education Center (SSEC).

Cabe destacar que, debido a que el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano de su órbita, el planeta pasa la mitad del año inclinada hacia el Sol y la otra mitad en dirección opuesta.

Este domingo comienza la mitad del año en que la Tierra permanece inclinada hacia el astro rey.

¿Qué pasa durante el verano en el hemisferio norte?

Cuando el hemisferio norte se inclina hacia el Sol, que es lo que sucede a partir del solsticio de verano, la luz solar tiene menos atmósfera que atravesar en su camino hacia la Tierra, por lo que absorbe más energía, según el SSEC.

“Esto eleva la temperatura y, durante tres meses, en todo el norte del ecuador se experimenta el verano”. SSEC

Simultáneamente, el hemisferio sur se inclina en dirección opuesta al Sol y, por lo tanto, absorbe menos energía. Por eso, en los lugares al sur del ecuador se está experimentando el invierno en ese momento.

Seis meses después, la situación cambia. El hemisferio norte recibirá menos luz solar, menos energía y, por lo tanto, experimentará el invierno. Mientras tanto, el hemisferio sur recibirá más luz solar y, en consecuencia, experimentará el verano.

¿Qué significa el solsticio de verano para México?

El cambio de estaciones en Estados Unidos significa que en verano hace mucho calor, mientras que en verano hace mucho frío debido a la posición del Sol; sin embargo, en México los cambios son menos notorios, según dijo en 2025 Julieta Fierro Gossman, astrónoma de la UNAM.

“En México, por su posición más próxima al ecuador, se nota menos ese cambio; además, durante el verano llueve en nuestro país, por lo que no necesariamente en esta época del año aumenta tanto la temperatura”. Julieta Fierro Gossman, UNAM

La astrónoma, que falleció en septiembre de 2025, recalcó que en la República Mexicana, por los nublados y las granizadas de la temporada de lluvias, no se percibe el cambio.

“De hecho, en nuestra nación hay prácticamente dos estaciones: la de secas y la de lluvias; los calendarios mesoamericanos se regían por ello“, agregó.

En este contexto, señaló: “Eso es algo muy importante, ya que la mano de obra debía irse a cultivar la tierra y el año calendárico iniciaba en mayo, con el comienzo de las lluvias, cuando los trabajadores debían estar en el campo”.

En cambio, durante los meses de invierno: noviembre, diciembre, enero y febrero, cuando no llueve, la mano de obra se dedicaba a la construcción de monumentos, así como a realizar mercadeo.

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