¿Por qué este sábado es el día más feliz del año? La ciencia explica el “Día Amarillo”

GENERANDO AUDIO...

Este 20 de junio es el “Día Amarillo”, el día más feliz del año | Foto: Pexels-IA

El 20 de junio se conmemora el “Yellow Day“, traducido al español como “Día Amarillo“, debido a que es el día más feliz del año. Expertos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) explican el sustento científico detrás de esta celebración.

Este día llega junto al solsticio de verano, es decir, en el cambio de estación, que provoca un clima que no es ni frío ni cálido, así como más horas de luz solar y una percepción de libertad, según el ISSSTE.

🎵El mejor día eeeees…🎶 ¡Todos los días!😁



☀️ Hoy es un buen día para sonreír muy independientemente de que sea el "Yellow Day" o "Día Amarillo". Aunque algunos factores externos pueden influir para estar al 100%, también podemos fortalecer recursos personales que favorezcan… pic.twitter.com/sIg4EsJXrU — ISSSTE (@ISSSTE_mx) June 20, 2026

¿El día más feliz del año? Estas son las 5 razones

El Yellow Day se celebra a mediados de junio, coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, el día más largo del año, de acuerdo con la UMM.

Los expertos aclararon que esta época del año trae consigo cinco factores que contribuyen a la felicidad general:

1. Buen clima

El “Día Amarillo” llega en la víspera del verano, que se caracteriza por días soleados y cálidos que invitan a pasar más tiempo al aire libre, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas, de acuerdo con los especialistas regiomontanos.

“La luz solar tiene un impacto positivo en nuestro estado de ánimo, incrementando la producción de serotonina, una hormona asociada con la sensación de bienestar”. UMM

2. Vacaciones y tiempo libre

Los especialistas de la UMM también explican que muchas personas aprovechan la época cercana al verano para tomar vacaciones, lo que les permite relajarse, desconectar del estrés laboral y pasar tiempo con sus seres queridos.

“El tiempo libre y las experiencias placenteras son ingredientes clave para la felicidad“, agregan los expertos mexicanos sobre el “Yellow Day” o “Día Amarillo“.

3. Eventos sociales

Por otro lado, el verano es una temporada llena de eventos sociales como fiestas, carnes asadas, conciertos y reuniones familiares. Estas actividades fomentan la convivencia y crean recuerdos felices, según los académicos.

4. Naturaleza en pleno esplendor

Durante el “Día Amarillo“, la naturaleza suele estar está en su máximo esplendor, con flores en pleno florecimiento y paisajes vibrantes, de acuerdo con la UMM.

“El contacto con la naturaleza tiene efectos positivos en nuestra salud mental, ayudando a reducir el estrés y mejorar el ánimo”. UMM

5. Energía positiva

El color amarillo, que simboliza el “Día Amarillo“, está asociado con la alegría, la energía y el optimismo. Este color vibrante puede influir en nuestro estado de ánimo y ayudar a crear un ambiente positivo y alegre, de acuerdo con los especialistas.

¿Cuándo llega el verano a México?

El solsticio de verano de 2026 ocurrirá el próximo 21 de junio a las 02:24 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Fecha y hora exacta del solsticio de verano en México ¿Cuándo? Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 ¿A qué hora? 02:24 horas (tiempo del Centro de México) Este fenómeno astronómico marca el inicio oficial del verano en la República Mexicana y en gran parte del hemisferio norte. Por su parte, de acuerdo con la aplicación especializada Star Walk Space, el solsticio de verano ocurre cuando uno de los hemisferios de la Tierra alcanza su máxima inclinación hacia el Sol. La Tierra gira alrededor del Sol mientras mantiene una inclinación aproximada de 23.5 grados sobre su eje; debido a esta inclinación, la cantidad de luz solar que recibe cada hemisferio cambia a lo largo del año, dando origen a las estaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.