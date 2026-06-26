¿Los terremotos en Venezuela pueden provocar un sismo en México? Experto de la UNAM responde

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¿Si pueden afectar a México? Foto: AFP

El geólogo Rodrigo Gutiérrez explicó que el doble terremoto que se registró en Venezuela este miércoles 24 de junio, y que ha dejado alrededor de 589 muertos, no desencadenará un terremoto en México, ya que ambos países interactúan con diferentes placas tectónicas.

“Venezuela tiene la interacción de la placa del Caribe con la placa Sudamericana y nosotros tenemos la placa de Cocos con la placa Norteamericana”, explicó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno”, el geólogo señaló que es común que, tras un terremoto de gran magnitud, surjan teorías sobre posibles efectos en otros países; sin embargo, la explicación depende de la ubicación y la interacción de las placas tectónicas donde ocurre cada fenómeno.

¿Por qué los terremotos en Venezuela no pueden provocar un sismo en México?

Ante dicha interrogatoria, Rodrigo Gutiérrez explicó que Venezuela y México se encuentran sobre límites de placas tectónicas diferentes, por lo que los movimientos registrados en un país no desencadenan terremotos en el otro.

“Son límites de placas diferentes”, explicó el experto; asimismo detalló que los terremotos registrados en Venezuela fueron consecuencia del movimiento entre la placa del Caribe y la Sudamericana, mientras que en México la actividad sísmica está relacionada principalmente con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana.

Asimismo, precisó que la coincidencia de varios terremotos en diferentes partes del mundo durante un mismo día responde a la dinámica natural del planeta y no a un fenómeno extraordinario.

Durante la entrevista, el ingeniero también recordó que actualmente no existe un método científico que permita predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

“Los sismos no se pueden predecir. No podemos decir la hora ni el momento en que ocurrirán; lo importante es estar preparados e informados”. Rodrigo Gutiérrez, ingeniero geólogo

Venezuela sufrió un “doblete sísmico”, ¿qué es?

La sismóloga Lucía Lozano explicó a EFE que el “doblete sísmico” es un fenómeno que ocurre cuando coinciden “dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio“.

Esto es lo que sucedió este 24 de junio en Venezuela cuando dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5 grados en escala Richter impactaron con 40 segundos de diferencia, a 23 y 28 kilómetros (km) de distancia en la localidad de Yumare, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La experta europea aclaró que un “doblete sísmico” o un “terremoto doble” no ocurre con frecuencia.

“No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura”.Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional (RSN) de España

Lozano también explicó que el terremoto principal puede desencadenar que, en otro segmento de la falla en cuestión o en una muy próxima, se disparen otros terremotos, tal como sucedió en Venezuela.

¿Qué hacer ante terremotos?

El especialista de la UNAM recomendó consultar únicamente información emitida por instituciones oficiales, evitar compartir noticias falsas y mantener actualizado un plan familiar de protección civil.

“Hay que estar alertas, seguir los planes de evacuación, contar con una mochila de emergencia y atender la información del Servicio Sismológico Nacional”. Rodrigo Gutiérrez, ingeniero geólogo

Finalmente, el experto añadió que, aunque diariamente se registran alrededor de un centenar de sismos en distintas partes del mundo, la mayoría son de baja magnitud y no son perceptibles para la población, por lo que llamó a mantener la calma y reforzar la cultura de la prevención.

¿Cuál es el panorama en Venezuela tras los terremotos?

El pasado miércoles 24 de junio, dos sismos sacudieron al país latino, el primer sismo, de magnitud 7.2, ocurrió a las 18:04 horas, casi un minuto después, se generó otro sismo de magnitud 7.5: el más potente que sacudía al país desde 1900. Ambos fenómenos generaron 30 réplicas.

Los terremotos generaron afectaciones, mayores y menores, en 16 ciudades. Caracas y La Guaira fueron las más dañadas; en esta última, las personas quedaron atrapadas dentro de edificios derrumbados.

La cifra de víctimas se ha actualizado a 589 personas muertas hasta este 26 de junio. La ayuda humanitaria de al menos 20 países sigue llegando.

En tan solo unas horas, se duplicó el reporte oficial de víctimas para este 26 de junio, ya que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó sobre 235 muertos y 4 mil 300 heridos hasta la noche anterior por los terremotos en Venezuela.

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