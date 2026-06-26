UNAM asegura que hay 95% de probabilidad de que “El Niño” se convierta en un “Niño Godzilla”

GENERANDO AUDIO...

Es casi un hecho que “El Niño” será muy intenso este año | Foto: Getty Images

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) adelantó que existe un 95% de probabilidad de que “El Niño” sea un fenómeno meteorológico de alta intensidad a finales de 2026, un estado que lo llevaría a lo que popularmente definen como El Niño Godzilla, un término que no es reconocido de forma oficial por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), pero que se refiere a un evento de alta intensidad.

El pasado 11 de junio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) alertó de la presencia de El Niño en el Océano Pacífico y advirtió sobre sus efectos en el clima mundial, incluyendo a México.

El término El Niño Godzilla surgió entre 2015 y 2016, cuando se documentó uno de los eventos más intensos de las últimas décadas.

¡Casi un 100% de probabilidad de un “El Niño” muy intenso!

Hay un 95% de probabilidades de que “El Niño” podría aumentar su intensidad a los dos niveles más intensos durante el segundo semestre del año 2026

Jorge Zavala Hidalgo aclaró que existen cuatro categorías que podría alcanzar “El Niño“, según la variación de la temperatura que ocasione este evento climático:

Débil Moderado Fuerte Muy fuerte

En este sentido, el episodio de este año en curso podría ubicarse entre las dos últimas categorías, es decir, entre “fuerte” y “muy fuerte“, según las predicciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (EE.UU.).

Aumenta la probabilidad de un “El Niño” de máxima intensidad

El pasado 16 de junio, el SMN aseguró que existía aproximadamente un 63% de probabilidades para que El Niño llegue a su máximo nivel, “muy fuerte”.

“Esto ocurriría entre noviembre y diciembre de este año y enero de 2027“, adelantaron las autoridades federales mexicanas.

Nueve días más tarde, la UNAM actualizó que hay más de 95% de posibilidad de que se presente esta condición durante el segundo semestre de este año, aunque con la incertidumbre de si será fuerte o muy fuerte.

Jorge Zavala Hidalgo no se atrevió a decir exactamente en qué mes se intensificaría “El Niño”, pues se limitó a decir que sería en los últimos meses del año.

¿Y cuáles serían las consecuencias?

El pasado 16 de junio, Ángel Terán Cuevas, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) pronosticó que el intenso episodio de “El Niño” del año 2023, podría repetirse.

“En el 2023, El Niño que ocurrió ha sido uno de los cinco más severos que han ocurrido durante los últimos 50 años, en consecuencia, si aunamos este que está por igual, sería unas consecuencias similares”. Ángel Terán Cuevas, IPN

En este contexto, el experto adelantó que habría “algo de sequía” hacia la parte norte del país, aunque el patrón de este año se va a presentar abajo de lo normal.

En la parte centro de la República Mexicana, la crisis “va a ser bien clara“, pues aunque habría menos lluvia y más sequía en esas regiones, habría más ciclones en el Océano Pacífico.

“La concentración de temperaturas en ciertas zonas del Océano ahí es el punto clave para el origen de un ciclón tropical”, resaltó el investigador del Instituto Politécnico Nacional.

¿Qué es el fenómeno meteorológico de “El Niño”?

La Organización Meteorológica Mundial,El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), explica que es un fenómeno natural que se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico hacia el este, por lo tanto, menos agua cálida es empujada hacia el oeste.

Ese patrón disruptivo, está asociado con diversos cambios en el clima y fenómenos meteorológicos.

La formación de “El Niño” trae consigo algunos efectos climáticos peligrosos para la región; puede ir desde fuertes lluvias e inundaciones, pero, en contraste, también sequías.

Por ejemplo, zonas del norte de Estados Unidos y Canadá, presentan elevación de temperaturas y poca presencia de lluvias.

Sin embargo, en las costas del Golfo, hay un clima más húmedo de lo habitual, lo que puede ocasionar el aumento de inundaciones.

¿Qué diferencia tiene este fenómeno con “La Niña”?

“El Niño” es parte de un fenómeno que tiene que ver con variaciones tanto en el océano como en la atmósfera, según Juan José Nieto, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), en Ecuador. En este sentido, “La Niña” sería su “hermana climatológica”.

“El Niño es la fase cálida de un evento climatológico y La Niña, su fase fría”, dice Nieto en acuerdo con el Museo de Ciencias de Puerto Rico.

“Cuando está más caliente de lo normal en el Pacífico oriental, se le conoce como el fenómeno de ‘El Niño‘, mientras que cuando está más frío de lo normal, se le conoce como ‘La Niña‘“, apunta.

“El Niño” y “La Niña” son fases opuestas de un complejo patrón meteorológico tan poderoso que puede alterar la temperatura global y causar efectos atmosféricos muy extremos en todo el planeta.

“El Niño” suele darse más frecuentemente que “La Niña” y ambos pueden durar la mayor parte del año, o incluso más.

“El Niño” puede traer lluvias o un invierno más seco en el sur de Estados Unidos y condiciones más cálidas en América del Sur, mientras que “La Niña” puede aportar huracanes en el Atlántico Norte y un clima más húmedo en Australia, por citar algunos ejemplos.

O puede que no causen ninguno de los dos. O que se transformen en un “megaevento”. Originados en el océano Pacífico, cerca del Ecuador, “El Niño” y “La Niña” se forman por un patrón llamado El Niño-Oscilación del Sur, o ENOS, y nunca pueden ocurrir al mismo tiempo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.