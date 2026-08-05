¿Qué dice “La Cita Fresita 2.0”? La canción que puso César Gastélum en una de sus últimas publicaciones

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La canción podría estar vinculada según usuarios. Foto: Reuters/Gettyimages

Tras el asesinato de César Gastélum, continúan surgiendo nuevos elementos alrededor del caso. En las últimas horas, usuarios en redes sociales relacionaron la canción “La Cita Fresita 2.0”, utilizada por el influencer en una de sus últimas publicaciones, con el ataque en el que perdió la vida.

Hasta el momento, no ha informado un móvil oficial del homicidio ni ha señalado que exista alguna relación entre el video y el ataque.

¿De qué trata “La Cita Fresita 2.0”?

Siendo una canción de Grupo Inédito que es una reinterpretación de la lírica de Grupo Aztteca, Luis R. Conriquez y Oscar Maydon, esta habla sobre la historia de un hombre que admite estar involucrado en actividades del crimen organizado mientras intenta conquistar a una mujer a la que describe como una “fresita”.

A lo largo del tema, el protagonista hace referencia a armas, escoltas, radios de comunicación, dinero obtenido de actividades ilícitas y a los riesgos que implica su estilo de vida. También plantea a la mujer aceptar o rechazar la realidad que le está revelando.

Entre las frases, se encuentra la mención a “portando el sombrero”, una expresión que interpreta según los internautas el narcotráfico.

César Gastélum subió un fragmento de dicha canción a lado de la influencer “La Beba”, con la que lo vincularon amorosamente en varias ocasiones.

Al momento, el asesinato de César Gastélum continúa siendo investigado por las autoridades pertinentes.

Letra “La Cita Fresita 2.0”

Prendan el radio, ya acabó mi cita

¿Qué novedad? Échale, central, ¿qué ha pasado ahorita?

Échenle, plebes, rumbo a la oficina

Hay que chambear, pásenme la SCAR y la vitamina

Ya me torcieron ella y sus amigas

Sonó el general que ya iban los verdes y salí en vergu***

Mija, si quieres que yo sea sincero

Ya tengo rato portando el sombrero

Sí soy malandro, y ¿pa’ qué tanto pedo?

Ya no lo voy a ocultar

Que es peligroso el trabajo que tengo

Pero pa’ cuidarnos traigo mi cuerno

De andar conmigo nunca tengas miedo

Nomás déjate llevar

Ahora ya sabes de dónde es la feria

O te quedas o te vas

Ya si tú aceptas, me verás con radios

Y un Superon porque siempre me gusta andar ensillado

Ya no te asustes si te van cuidando

Pues son mis plebes y si algo se ofrece están para hacerte caso

Me enamoraste porque eres fresita

Mañana mismo te dejo con moño tu Sierra cortita

Mija, si quieres que yo sea sincero

Ya tengo rato portando el sombrero

Sí soy malandro, y ¿pa’ qué tanto pedo?

Ya no lo voy a ocultar

Que es peligroso el trabajo que tengo

Pero pa’ cuidarnos traigo mi cuerno

De andar conmigo nunca tengas miedo

Nomás déjate llevar

Ahora ya sabes de dónde es la feria

O te quedas o te vas

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