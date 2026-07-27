FGR niega persecución contra Ruffo Appel y revela operación de presunta red de huachicol fiscal

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FGR detalla el modus operandi de la red ligada a Ernesto “N”. Foto: Uno TV/FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó nuevos avances en la investigación sobre la que considera la mayor red de contrabando de hidrocarburos por vía férrea detectada en México, vinculada con Ernesto Ruffo Appel. De acuerdo con las autoridades, el esquema habría generado un perjuicio a la Hacienda Pública superior a los 4 mil millones de pesos, mediante miles de operaciones irregulares realizadas durante el primer semestre de 2025.

La investigación comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, pero posteriormente permitió identificar una estructura empresarial y logística que presuntamente operaba en distintas entidades del país, dentro del informe de la FGR esclarece que Ernesto Ruffo Appel no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos.

FGR descarta persecución política contra Ernesto Ruffo Appel

La dependencia también precisó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, conforme a la Constitución. Además, rechazó que el proceso tenga motivaciones políticas.

“Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

La investigación inició con el hallazgo de 33 ferrotanques en Coahuila

La FGR explicó que el caso comenzó tras localizar 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, los cuales representaban un riesgo para la población debido a las altas temperaturas y al desconocimiento del tipo de combustible que transportaban.

A partir de este hallazgo, peritos realizaron inspecciones, toma de muestras y dictámenes para identificar el contenido de las unidades y preservar los indicios.

Posteriormente, las investigaciones permitieron localizar otros ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo con características similares.

¿Cómo operaba la presunta red de contrabando de hidrocarburos?

De acuerdo con la FGR, la organización presuntamente utilizaba una empresa importadora para introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas en los pedimentos aduanales.

Las investigaciones establecen que los responsables declaraban únicamente el 10% del combustible que realmente transportaban los ferrotanques, lo que les permitía reducir el pago de contribuciones e introducir mayores volúmenes de gasolina o diésel.

Con el análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, documentación ferroviaria y registros corporativos, las autoridades reconstruyeron la ruta ferroviaria utilizada para mover el combustible desde los puntos de importación hasta centros de almacenamiento y distribución en diversas entidades.

La FGR señaló que lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó revelando una red logística con capacidad de importación, almacenamiento, transporte ferroviario especializado y distribución interestatal de hidrocarburos.

Identifican a empresa y presuntos responsables

Las investigaciones identificaron como principal importadora a una empresa constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México, inicialmente integrada por José “N” y dos personas morales.

Según la Fiscalía, Ernesto “N” comenzó a participar en la empresa en octubre de 2018 y, para 2021, ya figuraba como accionista y Secretario del Consejo de Administración, participando en decisiones relacionadas con la representación legal, comercio exterior, gestiones fiscales y aduaneras.

Asimismo, la empresa amplió posteriormente su objeto social para incluir actividades relacionadas con la importación, exportación, almacenamiento, transporte y manejo de hidrocarburos, además de la operación de terminales ferroviarias.

La dependencia aclaró que:

“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”.

La FGR integró 96 datos de prueba

Como parte de la investigación, la Fiscalía informó que ha reunido 96 datos de prueba, entre ellos:

Dictámenes químicos para identificar el tipo de hidrocarburo

para identificar el tipo de hidrocarburo Peritajes en ingeniería mecánica y eléctrica para determinar la capacidad real de los ferrotanques

para determinar la capacidad real de los ferrotanques Dictámenes fotográficos y criminalísticos para documentar los hallazgos

para documentar los hallazgos Análisis de identificación para establecer si el combustible correspondía a gasolina o diésel

para establecer si el combustible correspondía a gasolina o diésel Inteligencia financiera y revisión documental sobre las operaciones de la empresa

FGR estima un daño patrimonial que supera los 4 mil millones de pesos

La Fiscalía explicó que, hasta el momento, la imputación formal corresponde a más de 100 millones de pesos derivados del contrabando relacionado con 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.

Sin embargo, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió detectar más de 4 mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de ese año, de acuerdo con la FGR, estas operaciones podrían representar un daño patrimonial superior a los 4 mil millones de pesos, monto que será acreditado durante la investigación complementaria.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que las investigaciones se desarrollan con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de las personas imputadas.

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