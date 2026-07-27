¿Puede la UNAM repetir el examen de admisión? Esto dicen sus reglas

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Foto: Cuartoscuro

La decisión de la UNAM de suspender las inscripciones y la entrega de documentos para los aspirantes seleccionados en el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 pone en el aire la siguiente pregunta: ¿puede la universidad ordenar la repetición general del examen de admisión?

La medida fue anunciada después de que se detectara una cantidad inusual de aspirantes con resultados superiores a 90 aciertos en el primer examen aplicado completamente en línea. Ante ello, el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó la integración de una Comisión Técnica para revisar el procedimiento, los resultados y los factores que pudieron incidir en el desempeño de los participantes.

Sin embargo, una revisión del Instructivo Oficial del Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 muestra que las reglas establecidas para el proceso contemplan mecanismos específicos para investigar irregularidades individuales, pero no regulan expresamente un escenario de repetición masiva del examen.

Además, si bien no existe un artículo del Estatuto General ni del Reglamento General de Inscripciones que obligue a la UNAM a repetir un examen de admisión, desde el punto de vista jurídico, sí puede hacerlo, pero como una decisión administrativa.

El examen sí prevé cancelaciones, pero caso por caso

El instructivo de la UNAM dedica una sección completa al apartado denominado “Bloqueo y/o Cancelación del Examen de Selección en Línea”. Ahí se establece que un examen puede ser cancelado cuando se detectan conductas concretas atribuibles a una persona aspirante.

Entre las causas previstas se encuentran:

La suplantación de identidad

La interacción con otras personas durante la prueba

El uso de dispositivos electrónicos no autorizados

Las capturas o grabaciones del contenido del examen

El bloqueo de cámara o micrófono

El uso de audífonos

Cubrir el rostro o desviar reiteradamente la mirada de la pantalla

La propia UNAM informó a los participantes que todo el desarrollo de la prueba sería grabado y monitoreado mediante inteligencia artificial, mientras que las incidencias detectadas quedarían sujetas a revisión por personal autorizado de la Dirección General de Administración Escolar.

Además, el instructivo advierte que la participación puede ser cancelada incluso después de publicados los resultados si posteriormente se comprueba alguna de las conductas prohibidas durante la aplicación del examen.

El monitoreo fue uno de los pilares del nuevo modelo en línea

El Concurso de Selección 2026 fue el primero realizado íntegramente en línea mediante el uso del Navegador Seguro (LockDown Browser), cámara web, micrófono y sistemas automatizados de supervisión.

Las reglas obligaban a los aspirantes a mantener activados los dispositivos de monitoreo durante toda la evaluación, permanecer dentro del campo visual de la cámara y atender cualquier indicación emitida a través de los sistemas de apoyo habilitados durante la sesión.

La universidad también estableció simuladores previos, verificaciones técnicas y revisiones obligatorias para comprobar el correcto funcionamiento de los equipos antes de la fecha oficial del examen.

Lo que el instructivo no contempla

Aunque el documento describe de manera detallada las conductas que pueden derivar en la cancelación de una participación, no contiene un apartado específico que regule la repetición total del concurso por anomalías, diferencias respecto de procesos anteriores o sospechas generales sobre el posible uso de inteligencia artificial.

Tampoco establece que obtener una calificación excepcionalmente alta constituya una causal de anulación del examen o de revisión del mismo.

Por el contrario, la lógica del procedimiento descrito en el instructivo está construida sobre la identificación de faltas individuales apoyadas en evidencia técnica, grabaciones y reportes generados durante la aplicación de la prueba.

Las reglas sí son explícitas respecto a fechas y reposiciones

El mismo instructivo establece que ninguna persona aspirante puede presentar el examen en una fecha u hora distintas a las señaladas en su cita.

Asimismo, indica que no existen cambios de horario ni reposiciones de tiempo para quienes ingresen tarde o enfrenten determinadas incidencias derivadas de no haber realizado oportunamente las verificaciones técnicas requeridas.

De igual forma, el documento precisa que no hay cambios de fecha para la descarga del navegador seguro, para la realización del simulador ni para la aplicación oficial del examen.

Por ahora, la UNAM mantiene suspendido el proceso de inscripción de los aspirantes seleccionados mediante concurso mientras la nueva Comisión Técnica revisa el procedimiento de admisión, los resultados y las condiciones bajo las cuales se desarrolló la evaluación.

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