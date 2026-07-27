¡Hay Chicharito para rato! Javier Hernández vuelve al futbol con nuevo equipo en Estados Unidos

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Chicharito estará en la segunda división de EE. UU. Foto: AFP | Ilustrativa

Javier “Chicharito” Hernández volverá a las canchas tras varios meses sin equipo. El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Atlético Dallas, club que debutará en 2027 en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos.

El delantero mexicano, de 38 años, firmó un contrato por dos temporadas con opción a una tercera, luego de permanecer sin club desde diciembre de 2025, cuando concluyó su segunda etapa con Chivas. Durante ese periodo de inactividad participó como analista deportivo durante el Mundial 2026.

Atlético Dallas apuesta por Chicharito como su primer fichaje

El nuevo equipo texano confirmó la llegada del exdelantero del Manchester United y Real Madrid como la primera incorporación de su historia.

“Todo club tiene un primer jugador. Hoy, Atlético Dallas comienza su historia con Javier ‘Chicharito’ Hernández“, señaló la institución en un comunicado.

Por su parte, el atacante compartió el anuncio con sus más de siete millones de seguidores en Instagram y aseguró que su objetivo va más allá de disputar sus últimos años como futbolista.

“He vestido algunas de las camisetas más importantes del mundo y jugué en estadios increíbles frente a aficiones apasionadas. Sin embargo, oportunidades como esta son diferentes. No vine simplemente a terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas”, afirmó Hernández.

El jugador también destacó que considera que Dallas merece un club que refleje la pasión por el fútbol, así como la diversidad y el futuro de la ciudad.

Así llega Chicharito a esta nueva etapa

Antes de su fichaje, Hernández militó entre 2020 y 2023 en LA Galaxy de la MLS, donde marcó 38 goles en 74 partidos. Posteriormente regresó a las Chivas, aunque su segunda etapa estuvo lejos de sus mejores números, al registrar únicamente tres goles entre el Clausura 2024 y el Apertura 2025.

A lo largo de su carrera, Chicharito se convirtió en el máximo goleador de la Selección Mexicana con 52 anotaciones y desarrolló una destacada trayectoria en Europa con clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

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