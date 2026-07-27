‘King Kazu’ hace historia: anota un gol a los 59 años en el futbol profesional

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Kazuyoshi Miura anotó gol a los 59 años Foto: AFP

El futbolista japonés Kazuyoshi Miura, conocido como “King Kazu”, anotó un gol a los 59 años de edad en la victoria de su equipo, el Fukushima United, por marcador de 7-0 en la J-League.

El delantero, que debutó profesionalmente con el Santos de Brasil, ya acumula 41 temporadas en el futbol profesional.

Futbolista japonés anota gol a los 59 años

Kazuyoshi Miura es un futbolista que, a pesar del paso de los años, continúa activo en el futbol profesional. Este sábado 25 de julio logró anotar un gol a los 59 años.

El jugador, conocido por los aficionados como “King Kazu”, marcó su primer gol en cuatro años durante el encuentro en el que el Fukushima United goleó 7-0.

La anotación llegó después de que Kazuyoshi aprovechara una asistencia dentro del área de su compañero Takatora Einaga. El veterano delantero sorprendió con su velocidad a los defensas rivales y envió el balón al fondo de la red al minuto 52.

“Fue un poco caótico, pero lo que cuenta es que estuve en el lugar correcto. Creo que estaba bien posicionado”, afirmó Miura.

En su temporada número 41 como profesional, el atacante fue titular en el partido contra el Iwaki Furukawa FC. Tras esta goleada, King Kazu y su equipo aseguraron su participación en la Copa del Emperador.

“Quería estar a la altura de las expectativas, especialmente de las del entrenador, que me ha dado la oportunidad de jugar. Me hizo muy feliz ver que, incluso con nuestra ventaja en el marcador, los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados celebraron el gol”, añadió.

Kazuyoshi Miura es uno de los futbolistas más históricos de Japón. Inició su carrera en el futbol brasileño, donde debutó con el Santos, y posteriormente pasó por clubes de países como Italia, Croacia, Australia y Portugal.

King Kazu también fue una figura clave para el crecimiento y desarrollo de la J-League y, con la selección de Japón, marcó 55 goles en 89 partidos.

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