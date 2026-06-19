Cristiano Ronaldo, Tim Payne, Vozinha y los jugadores más populares del Mundial 2026

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Vozinha, Tim Payne y los futbolistas más famosos. Foto: AFP

El Mundial 2026 no solo ha dejado goles y grandes actuaciones dentro de la cancha, también ha convertido a varios futbolistas en auténticos fenómenos fuera de ella. Mientras figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé mantienen millones de seguidores gracias a su trayectoria, otros jugadores que pocos tenían en el radar se han convertido en las grandes historias virales del torneo como Vozinha y Tim Payne.

Las redes sociales volvieron a demostrar que una actuación memorable, una historia personal o simplemente un momento inesperado puede cambiar por completo la popularidad de un futbolista.

Tim Payne, el jugador que nadie esperaba

Una de las historias más curiosas del Mundial 2026 la protagonizó Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, quien pasó de ser prácticamente desconocido para gran parte del mundo a convertirse en uno de los nombres más comentados del torneo.

La historia comenzó antes de que comenzara la Copa del Mundo, cuando el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes como “Elscarso”, lanzó el reto de encontrar al jugador “menos famoso” del Mundial y convertirlo en una figura reconocida.

Después de revisar las plantillas de las 48 selecciones participantes, el influencer eligió a Payne, un futbolista que en ese momento tenía apenas cuatro mil seguidores en Instagram y que no era una figura habitual en las conversaciones de los aficionados internacionales.

El video de Scarsini invitaba a sus seguidores a unirse y apoyar al defensa neozelandés con la misión de hacer que un jugador desconocido tuviera protagonismo durante el Mundial. La idea conectó con miles de usuarios, especialmente aficionados argentinos, quienes comenzaron a seguir la cuenta de Payne, compartir memes y crear una comunidad alrededor del futbolista.

El resultado fue inesperado, Tim Payne ya supera los cinco millones de seguidores convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos virales del torneo.

Vozinha, el héroe inesperado de Cabo Verde

Otro caso que sorprendió al mundo fue el de Vozinha, portero de Cabo Verde, el guardameta se convirtió en protagonista después de una actuación histórica ante España, partido en el que fue reconocido por sus ocho atajadas con las que ayudó a que su selección lograra un empate a cero goles.

Su historia fuera de la cancha también llamó la atención, después del partido, el portero habló emocionado sobre la situación de su madre, quien no pudo estar presente en el debut por problemas relacionados con su viaje.

En cuestión de horas, su número de seguidores en Instagram pasó de apenas cincuenta mil, a tener más de 13 millones de seguidores, convirtiéndolo en uno de los mayores fenómenos virales del Mundial.

Cristiano Ronaldo, el rey de las redes

Hablar de popularidad en el futbol actual es hablar de Cristiano Ronaldo, el delantero portugués llegó al Mundial 2026 como una de las figuras más esperadas y sigue siendo el deportista más seguido del mundo.

El atacante de Portugal supera los 666 millones de seguidores en Instagram, una cifra que lo mantiene como el futbolista con mayor alcance global.

Lionel Messi, una leyenda que sigue vigente

Otro nombre que no podía faltar es Lionel Messi, el argentino continúa siendo uno de los futbolistas más queridos y reconocidos del mundo.

El campeón del mundo en Qatar 2022 mantiene una gran comunidad en redes sociales, con alrededor de 508 millones de seguidores en Instagram.

Aunque las nuevas generaciones ya tienen otros ídolos, Messi sigue siendo un referente para millones de aficionados que siguen cada partido, publicación y momento del atacante argentino.

Lamine Yamal, la nueva generación

El español Lamine Yamal es una de las caras jóvenes que más atención genera en el Mundial 2026. Su irrupción desde muy joven lo convirtió en una de las grandes promesas del futbol mundial.

Con apenas unos años en la élite, el jugador español ya cuenta con una enorme base de seguidores y representa a una generación que consume el futbol de una manera diferente, con redes sociales, videos virales y momentos compartidos millones de veces.

El jugador cuenta con 43 millones de seguidores en Instagram, donde comparte los momentos más importantes de su carrera.

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