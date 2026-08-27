Satélites revelan destrucción tras inundaciones en Nepal; colapsó un glaciar y se formó un lago

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El desprendimiento de un glaciar provocó las inundaciones y formó un lago.

Imágenes satelitales revelan la magnitud de los daños provocados por las inundaciones cerca de la frontera de Nepal con el Tíbet, donde el colapso de un glaciar habría desencadenado la emergencia. El desprendimiento también formó un nuevo lago que, según autoridades, podría desbordarse.

Al menos 400 personas murieron y miles más permanecen desaparecidas tras la riada que provocó también un deslizamiento de tierra, mientras equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sobrevivientes.

Un área devastada después de que edificios fueran arrasados. Reuters

El destructivo torrente de agua y lodo fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un “evento sísmico” de magnitud 5,2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

“Está confirmado que una parte sustancial del frente de ese glaciar colapsó para iniciar el evento, probablemente incluyendo o arrastrando una cantidad considerable de roca y sedimento”, dijo Vikram Gupta, especialista en geología de la ingeniería y profesor en la Universidad de Sikkim en India.

Más de 24 horas después de la catástrofe, un experto advirtió del riesgo de nuevas inundaciones.

La imagen muestra la fuerza del agua que arraso con edificios.

Un peligro lago amenaza con nuevos deslaves

Estas vistas satelitales muestran la formación de un lago en el lugar del colapso del glaciar, el cual podría desbordarse.

Tras el deslave del iceberg se formó un lago. Foto: Reuters

“El lago está en proceso de subir de nivel y existe riesgo de que se desborde”, explicaron las autoridades locales.

Autoridades han alertado que el agua sigue subiendo. Foto: Reuters

El agua arrastró autobuses, automóviles y estructuras, mientras enormes cantidades de lodo y escombros cubrieron calles y edificios.

Un video de vigilancia difundido desde el lado chino de la frontera muestra una avalancha de lodo y rocas golpeando un edificio de varios pisos. En las imágenes se observa a personas corriendo para ponerse a salvo mientras la corriente avanza.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Las imágenes satelitales de la región, tomadas por Planet Labs antes y después de la intervención y revisadas por Reuters, mostraron laderas montañosas de un verde exuberante ahora sepultadas bajo escombros y sedimentos de color marrón.

Foto: AFP | Polícía de Nepal

Fotos: AFP

Equipos de rescate buscan este jueves a al menos mil 468 desaparecidos, mientras que la Cruz Roja lanzó un llamado de emergencia para recaudar 31 millones de dólares.