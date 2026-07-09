Pedro Sola desata indignación: famosos lo critican por sus declaraciones sobre envenenar perros

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Pedro Sola es criticado por comentarios sobre perros Foto: Pexels | Getty

Pedro Sola realizó una serie de comentarios durante la emisión de uno de los programas de Ventaneando, en donde mencionó sus ganas de envenenar perros porque le molesta su presencia en tiendas o restaurantes.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper. ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un pedazo de carne envenenada”, dijo el conductor, lo que desató una serie de comentarios y respuestas de diversas personalidades del entretenimiento en su contra, como Aracely Arámbula y Lupita Jones.

¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

Critican a Pedro Sola por sus comentarios contra los perros

El conductor Pedro Sola está en medio de la polémica tras hablar sobre envenenar perros e incluso describir como “absurdos” a sus dueños.

“O las que llevan tres en una carreola, dan ganas de darles un balazo a los dueños”. Pedro Sola

Tras esto, varias personalidades del mundo del entretenimiento han reaccionado en contra de los comentarios de “Pedrito”.

Carlos Bonavides

El actor detrás de Huicho Domínguez en El Premio Mayor, en un video habla sobre la importancia de los perros en las familias y en la sociedad.

“Los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños, el acompañamiento de miles y miles de ancianos, ayudan a los ciegos, ayudan en terapia”. Carlos Bonavides

Además, pide a Pedro Sola no excusarse en su edad para realizar los comentarios que hizo y recalca que los perros son parte de las familias.

Aracely Arámbula

La actriz y cantante también se sumó a las críticas contra el conductor por sus comentarios al publicar un video con el mensaje: “NO A LA VIOLENCIA ANIMAL!!! NO AL MALTRATO. Su empresa se ha caracterizado por abrir las puertas a perritos de la calle. Lamentamos sus desatinados comentarios, ojalá que un día conozca el valor incomparable e incondicional que dan los perritos”.

Apio Quijano

El cantante y miembro de Kabah también reaccionó a los comentarios realizados en el programa, publicando el momento en que Pedro Sola hace las declaraciones criticadas: “Es una vergüenza que existan todavía personas que se rían de la violencia en televisión y sigan dando espacio a estas personas”.

Marcos Valdés

El humorista, hijo del “Loco” Valdés, también calificó de terribles los comentarios de Pedro Sola, asegurando que él tiene dos perritos que son su adoración y que siempre lo acompañan cuando tiene un problema. “Hay comentarios terribles en las redes, pero lo más terrible que he escuchado fue a Pedro Sola. Querer envenenar a un animalito inocente no tiene madre. Ojalá te retractes de lo que dijiste, esto te va a hundir por siempre. ¡Qué forma de enterrar tu programa!”.

Lupita Jones

La ganadora del certamen de Miss Universo 1991 también dio su opinión en redes, asegurando que no da crédito a sus comentarios y pidiendo que no tenga espacios en los medios: “No puedo con esto… ¡BASTA DE MALTRATO ANIMAL! ¿Y si le quitan el micrófono y la pantalla a ese tipo? Basta de dar espacios en pantalla nacional a quienes incitan al daño y la violencia contra ellos”.

Cabe señalar que son muchos los que se han sumado a las críticas entre videos y comentarios. Ahora, Pedro Sola se disculpó durante el programa Ventaneando, asegurando que su edad y la época en la que creció son factores que influyeron en los comentarios que hizo.

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