México envía personal médico, rescatistas militares y posible ayuda adicional a Venezuela tras terremoto

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Foto: Cuartoscuro / Reuters

México envía este jueves un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional a Venezuela para apoyar las labores de emergencia tras el terremoto registrado ayer, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia, la mandataria expresó la solidaridad del Gobierno mexicano con el pueblo venezolano y señaló que el apoyo podría ampliarse en los próximos días, dependiendo de las necesidades que reporten las autoridades de ese país.

Sheinbaum expresa solidaridad con Venezuela

La presidenta indicó que el contingente mexicano partiría este mismo día para colaborar en las tareas de atención a la población afectada por el sismo.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, el día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, señaló.

Gobierno analiza enviar más apoyo

Sheinbaum explicó que, una vez que el personal mexicano se encuentre en territorio venezolano y evalúe las condiciones junto con las autoridades locales, se determinará si es necesario desplegar recursos humanos adicionales para fortalecer las labores de ayuda y rescate.

Experiencia de México en terremotos

Los militares mexicanos tienen cinco décadas implementando un plan de rescate a la población civil en caso de desastres. México prestó apoyo a Estados Unidos cuando en 2017 fue golpeado por el huracán Katia.

Ciudad de México ha sido sacudida por poderosos sismos a lo largo de su historia y tras el de 1985 surgieron los grupos civiles conocidos como Los Topos.

La organización Topos México informó a la AFP que evalúa las posibilidades para trasladarse a Venezuela.

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