Venus y Júpiter protagonizarán un espectáculo en junio; estos son los fenómenos astronómicos que podrás ver

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Ve cuándo será. Foto: NASA

Junio traerá varios eventos astronómicos que podrán observarse a simple vista y que prometen captar la atención de los amantes del cielo nocturno con espectáculos centrados en Venus y Júpiter.

De acuerdo con la durante este mes se registrarán alineaciones planetarias, una ocultación lunar, el solsticio de junio y la aparición de algunos de los objetos más fascinantes del espacio profundo.

¿Qué fenómenos habrá con Venus, Júpiter y otros cuerpos en junio?

9 de junio: Conjunción de Venus y Júpiter

Conjunción de Venus y Júpiter Del 11 al 15 de junio: Mercurio se une a Venus y Júpiter después de la puesta del sol

Mercurio se une a Venus y Júpiter después de la puesta del sol 17 de junio: La Luna pasa por delante de Venus y se produce un acercamiento entre la Luna y Venus

La Luna pasa por delante de Venus y se produce un acercamiento entre la Luna y Venus 21 de junio: Solsticio de junio y comienzo del verano astronómico

Uno de los fenómenos más llamativos ocurrirá el próximo 9 de junio, cuando Venus y Júpiter parezcan acercarse en el cielo poco después del atardecer. Aunque ambos planetas permanecerán separados por millones de kilómetros, desde la Tierra se apreciarán muy cerca uno del otro en un evento conocido como conjunción planetaria.

Por otra parte, la NASA detalló que entre el 11 y el 15 de junio, Mercurio se unirá visualmente a Venus y Júpiter, creando una especie de desfile planetario sobre el horizonte occidental. Venus será el astro más brillante y fácil de identificar, mientras que Mercurio aparecerá más cerca del horizonte.

Otro de los eventos destacados llegará el 17 de junio, cuando la Luna pase frente a Venus en un fenómeno denominado ocultación lunar. Desde algunas regiones de América será posible observar cómo el planeta desaparece temporalmente detrás del satélite natural antes de reaparecer.

El solsticio marcará el inicio del verano astronómico

El 21 de junio también será una fecha importante para la astronomía, ya que ocurrirá el solsticio de junio, considerado el inicio oficial del verano astronómico en el hemisferio norte. Además, esta época del año ofrece las noches ideales para observar el llamado Triángulo de Verano, formado por las brillantes estrellas Vega, Altair y Deneb.

En esa región del cielo también podrán localizarse objetos de espacio profundo como la Nebulosa Dumbbell, la Nebulosa del Anillo, la Nebulosa Norteamérica y la Nebulosa del Velo, algunos de los objetivos favoritos de astrónomos aficionados y fotógrafos del cielo.

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