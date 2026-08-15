Aguaceros pegarán hoy en 13 estados y onda de calor en 5 más
México tendrá este sábado 15 de agosto lluvias muy fuertes e intensas en 13 estados, con acumulados de hasta 150 milímetros, además de chubascos en otras entidades del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé que continúe la onda de calor en cinco estados del norte.
Para hoy sábado 15 de agosto, el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la onda tropical número 27 provocarán lluvias de distintas intensidades en buena parte de México.
El pronóstico destaca a Oaxaca, donde podrían registrarse lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que otros 12 estados tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Sábado 15 de agosto: lluvias intensas y muy fuertes
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas
Oaxaca tendrá las lluvias de mayor intensidad durante este sábado, con acumulados de 75 a 150 milímetros, principalmente en las regiones norte y este.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes
Se pronostican acumulados de 50 a 75 milímetros en:
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla
- Guerrero
- Veracruz
- Chiapas
Con Oaxaca, suman 13 estados con los mayores acumulados de lluvia previstos para hoy.
Onda de calor mantendrá hasta 45 grados
Al mismo tiempo, un anticiclón en niveles medios mantendrá condiciones calurosas a muy calurosas en el norte del país. La onda de calor continuará específicamente en:
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Clima para la CDMX
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 15 de agosto lluvias puntuales fuertes en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, principalmente durante la tarde. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
En la CDMX se espera una temperatura máxima de 26 a 28 °C, mientras que en el Valle de México habrá ambiente templado por la mañana y cielo medio nublado a nublado por la tarde. También se prevén vientos del norte de 15 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta.
Domingo 16 de agosto: lluvias intensas en Jalisco y Guerrero
Mientras que, para los siguientes días, se esperan también precipitaciones en gran parte del país.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas
- Jalisco
- Guerrero
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Michoacán
- Oaxaca
- Tabasco
- Veracruz
Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Colima
- Morelos
- Puebla
- Estado de México
- Tlaxcala
Intervalos de chubascos
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Querétaro
- Hidalgo
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lunes 17 de agosto: Sinaloa y Nayarit concentran las lluvias más fuertes
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas
- Sinaloa
- Nayarit
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Michoacán
- Jalisco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Baja California Sur
- Colima
- Guerrero
- Estado de México
Intervalos de chubascos
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Ciudad de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Oaxaca
- Tabasco
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Martes 18 de agosto: lluvias intensas en Chiapas y Tabasco
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Chihuahua
- Durango
- Jalisco
- Veracruz
- Oaxaca
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Baja California Sur
- Michoacán
- Colima
- Guerrero
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Ciudad de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
El pronóstico del SMN señala que entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, mientras que el monzón mexicano y distintos sistemas atmosféricos favorecerán precipitaciones intensas en algunas regiones
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