Aguaceros pegarán hoy en 13 estados y onda de calor en 5 más

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Clima para este lunes prevé lluvia, calor y posible aguanieve. Fotos: Cuartoscuro

México tendrá este sábado 15 de agosto lluvias muy fuertes e intensas en 13 estados, con acumulados de hasta 150 milímetros, además de chubascos en otras entidades del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé que continúe la onda de calor en cinco estados del norte.

Para hoy sábado 15 de agosto, el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la onda tropical número 27 provocarán lluvias de distintas intensidades en buena parte de México.

El pronóstico destaca a Oaxaca, donde podrían registrarse lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que otros 12 estados tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Sábado 15 de agosto: lluvias intensas y muy fuertes

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Oaxaca tendrá las lluvias de mayor intensidad durante este sábado, con acumulados de 75 a 150 milímetros, principalmente en las regiones norte y este.

⛈️💨🌊🌞 Para este día, se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #Oaxaca y muy fuertes en zonas de 12 entidades de #México. Más información en ⬇️https://t.co/Z3b1N8caYE pic.twitter.com/fBoWczxZd0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 15, 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Se pronostican acumulados de 50 a 75 milímetros en:

Sonora Sinaloa Chihuahua Durango Nayarit Jalisco Colima Michoacán Puebla Guerrero Veracruz Chiapas

Con Oaxaca, suman 13 estados con los mayores acumulados de lluvia previstos para hoy.

Onda de calor mantendrá hasta 45 grados

Al mismo tiempo, un anticiclón en niveles medios mantendrá condiciones calurosas a muy calurosas en el norte del país. La onda de calor continuará específicamente en:

Baja California Sur Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas

Clima para la CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 15 de agosto lluvias puntuales fuertes en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, principalmente durante la tarde. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

En la CDMX se espera una temperatura máxima de 26 a 28 °C, mientras que en el Valle de México habrá ambiente templado por la mañana y cielo medio nublado a nublado por la tarde. También se prevén vientos del norte de 15 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta.

Domingo 16 de agosto: lluvias intensas en Jalisco y Guerrero

Mientras que, para los siguientes días, se esperan también precipitaciones en gran parte del país.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Jalisco

Guerrero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Michoacán

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Colima

Morelos

Puebla

Estado de México

Tlaxcala

Intervalos de chubascos

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Ciudad de México

Querétaro

Hidalgo

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lunes 17 de agosto: Sinaloa y Nayarit concentran las lluvias más fuertes

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Sinaloa

Nayarit

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Sonora

Chihuahua

Durango

Michoacán

Jalisco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Baja California Sur

Colima

Guerrero

Estado de México

Intervalos de chubascos

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Ciudad de México

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Martes 18 de agosto: lluvias intensas en Chiapas y Tabasco

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Chihuahua

Durango

Jalisco

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Baja California Sur

Michoacán

Colima

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Ciudad de México

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

El pronóstico del SMN señala que entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, mientras que el monzón mexicano y distintos sistemas atmosféricos favorecerán precipitaciones intensas en algunas regiones

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