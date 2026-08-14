Entre lluvias intensas y onda de calor: así se comportará el clima en México este viernes

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México, entre lluvias intensas y onda de calor. Foto: Cuartoscuro.

El clima en México tendrá contrastes este viernes 14 de agosto de 2026, con lluvias intensas en zonas de 11 estados y la permanencia de la onda de calor en regiones del norte, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones serán ocasionadas por el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica, además de canales de baja presión que interactuarán con una circulación ciclónica en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la aproximación de la onda tropical número 27.

En tanto, la onda de calor se hará presente en zonas del norte del país, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga y de colores claros, no exponerse durante tiempos prolongados al sol y brindar especial atención a la niñez y los adultos mayores.

¿Dónde lloverá este viernes 14 de agosto?

El SMN prevé lluvias intensas de 50 a 75 milímetros en:

Chihuahua: oeste y suroeste.

Durango: noroeste y oeste.

San Luis Potosí: centro y este.

Michoacán: norte, centro y este.

Querétaro: norte.

Hidalgo: norte.

Estado de México: norte y noroeste.

Tlaxcala.

Puebla: norte.

Guerrero: sur y este.

Veracruz: norte y centro.

Además, se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

También se esperan chubascos, de 5 a 25 milímetros, en:

Baja California

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes.

Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. El SMN indicó que las precipitaciones fuertes a muy fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que pidió atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿En qué estados seguirá la onda de calor?

Para este viernes, la onda de calor prevalecerá en zonas nortes de México.

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

En otras entidades se esperan temperaturas de 35 a 40 grados, entre ellas:

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

San Luis Potosí

Hidalgo

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Asimismo, se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 grados en:

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Querétaro

Ante las altas temperaturas, el SMN recomendó mantenerse bien hidratado, vestir ropa de manga larga y de colores claros, evitar exposiciones prolongadas al sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

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