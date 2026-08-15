Lluvias afectarán a todo México este sábado mientras persiste el calor en el norte
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 15 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, mismas que alcanzarán puntuales intensas. Las ondas tropicales 26, 27 y 28, junto al monzón mexicano, serán las encargadas de las precipitaciones, las cuales podrían acompañarse de caída de granizo y tormentas eléctricas.
En contraparte, la onda de calor prevalecerá en el norte del país, donde el termómetro podría marcar 45 °C este sábado en siete estados.
¿Dónde lloverá este sábado 15 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla
- Guerrero
- Veracruz
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Estado de México
- Hidalgo
- Guanajuato
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 15 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Coahuila, Chiapas y Oaxaca
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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