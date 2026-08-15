Lluvias afectarán a todo México este sábado mientras persiste el calor en el norte

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Lluvia prevalece en el país. Foto: Cuartoscuro

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 15 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, mismas que alcanzarán puntuales intensas. Las ondas tropicales 26, 27 y 28, junto al monzón mexicano, serán las encargadas de las precipitaciones, las cuales podrían acompañarse de caída de granizo y tormentas eléctricas.

En contraparte, la onda de calor prevalecerá en el norte del país, donde el termómetro podría marcar 45 °C este sábado en siete estados.

¿Dónde lloverá este sábado 15 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Guerrero

Veracruz

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Querétaro

Estado de México

Hidalgo

Guanajuato

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 15 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Coahuila, Chiapas y Oaxaca

: Coahuila, Chiapas y Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán

: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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