Alerta por posible ciclón en el Pacífico: reforzará lluvias intensas durante varios días en México

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Se podría formar posible ciclón Dalila en próximas horas. Foto: Cuartoscuro

Una zona de baja presión al sur de Oaxaca mantiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De consolidarse, su circulación reforzará las lluvias sobre el sur, sureste y occidente de México, mientras dos ondas tropicales y varios sistemas atmosféricos mantendrán condiciones para tormentas durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

👉 Se mantienen en vigilancia dos #ZonasdeBajaPresión en el océano #Pacífico. Más información en el Gráfico. pic.twitter.com/QGS8rOlLBP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 11, 2026

El organismo también vigila una segunda zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, aunque por ahora presenta baja probabilidad de desarrollo y permanece lejos de costas nacionales.

¿Dónde podría formarse el posible ciclón?

De acuerdo con el SMN, la principal zona de vigilancia se ubica aproximadamente a 910 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Actualmente presenta:

20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas .

de desarrollo ciclónico en . 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

Además, una segunda baja presión localizada a 2 mil 260 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mantiene:

10% de probabilidad en 48 horas .

en . 20% de probabilidad en siete días.

El SMN indicó que este segundo sistema permanece muy lejos de las costas mexicanas.

Sábado 11 de julio: estados con lluvias por intensidad

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Chiapas

Oaxaca

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Veracruz

Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nayarit

Colima

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Domingo 12 de julio: el posible ciclón reforzará las lluvias

Para el domingo, el SMN prevé que la circulación asociada a la baja presión, junto con las ondas tropicales 17 y 18, incremente el potencial de lluvias.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Nayarit

Jalisco

Puebla

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Colima

Michoacán

Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Sinaloa

Zacatecas

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Nuevo León

Tamaulipas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

El riesgo continuará durante la próxima semana

El pronóstico de 72 a 96 horas señala que la zona de baja presión se fortalecerá gradualmente al sur del Pacífico mexicano y podría absorber a las ondas tropicales 17 y 18, aumentando el potencial de lluvias sobre el sur, sureste y occidente del país.

Durante este periodo se pronostican lluvias intensas principalmente en:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Veracruz

Puebla

Jalisco

Nayarit

Sinaloa

Autoridades alertan por posibles afectaciones

El SMN advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían provocar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Inundaciones en zonas bajas.

Encharcamientos urbanos.

Deslaves en regiones montañosas.

Caída de granizo y descargas eléctricas.

Rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Además, continuará la onda de calor en entidades del noroeste y del litoral del Pacífico, especialmente en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.