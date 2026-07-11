Alerta por posible ciclón en el Pacífico: reforzará lluvias intensas durante varios días en México
Una zona de baja presión al sur de Oaxaca mantiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De consolidarse, su circulación reforzará las lluvias sobre el sur, sureste y occidente de México, mientras dos ondas tropicales y varios sistemas atmosféricos mantendrán condiciones para tormentas durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
El organismo también vigila una segunda zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, aunque por ahora presenta baja probabilidad de desarrollo y permanece lejos de costas nacionales.
¿Dónde podría formarse el posible ciclón?
De acuerdo con el SMN, la principal zona de vigilancia se ubica aproximadamente a 910 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.
Actualmente presenta:
- 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.
- 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.
Además, una segunda baja presión localizada a 2 mil 260 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mantiene:
- 10% de probabilidad en 48 horas.
- 20% de probabilidad en siete días.
El SMN indicó que este segundo sistema permanece muy lejos de las costas mexicanas.
Sábado 11 de julio: estados con lluvias por intensidad
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Chiapas
- Oaxaca
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Michoacán
- Veracruz
- Tabasco
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Nayarit
- Colima
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
Domingo 12 de julio: el posible ciclón reforzará las lluvias
Para el domingo, el SMN prevé que la circulación asociada a la baja presión, junto con las ondas tropicales 17 y 18, incremente el potencial de lluvias.
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Nayarit
- Jalisco
- Puebla
- Veracruz
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Colima
- Michoacán
- Tabasco
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Sinaloa
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Estado de México
- Morelos
Chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
El riesgo continuará durante la próxima semana
El pronóstico de 72 a 96 horas señala que la zona de baja presión se fortalecerá gradualmente al sur del Pacífico mexicano y podría absorber a las ondas tropicales 17 y 18, aumentando el potencial de lluvias sobre el sur, sureste y occidente del país.
Durante este periodo se pronostican lluvias intensas principalmente en:
- Chiapas
- Oaxaca
- Guerrero
- Veracruz
- Puebla
- Jalisco
- Nayarit
- Sinaloa
Autoridades alertan por posibles afectaciones
El SMN advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían provocar:
- Incremento en niveles de ríos y arroyos.
- Inundaciones en zonas bajas.
- Encharcamientos urbanos.
- Deslaves en regiones montañosas.
- Caída de granizo y descargas eléctricas.
- Rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.
Además, continuará la onda de calor en entidades del noroeste y del litoral del Pacífico, especialmente en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.