Todo el país tendrá lluvia este sábado, advierte Meteorológico; estados en los que lloverá más fuerte

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Todo el país tendrá lluvia este sábado. Foto: Getty

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 11 de julio todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvia, debido a las ondas tropicales 17 y 18. Por ello, las precipitaciones irán desde lluvias aisladas, hasta puntuales intensas.

En contraparte, las altas temperaturas se extenderán a algunos estados del país, debido al ingreso de una nueva ola de calor. De este modo, el termómetro podría superar los 45 °C en Baja California, según informó el SMN.

¿Dónde lloverá este sábado 11 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chiapas

Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Veracruz

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nayarit

Colima

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 11 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Colima y Michoacán

: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Colima y Michoacán 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz

Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Oaxaca y Estado de México

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Yucatán

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Yucatán Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato

: Baja California Sur, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato Oleaje de 1.0 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

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