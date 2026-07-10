Tres ondas tropicales provocarán lluvias este viernes en 31 estados; estos serán los más afectados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este viernes 10 de julio, tres ondas tropicales intensificarán lluvias en el país: la onda 16, 17 y 18 provocarán lluvias en 31 estados, alcanzando puntuales intensas. Además, se suman circulaciones ciclónicas en niveles medios, canales de baja presión e ingreso de humedad.
No obstante, las altas temperaturas continuarán en el norte y noroeste del país debido a la onda de calor. Por ello, en cuatro estados podrían alcanzar los 45 °C, mientras que en Baja California podrían rebasar este parámetro.
¿Dónde lloverá este viernes 10 de julio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Veracruz
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sinaloa
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Puebla
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Colima
- Michoacán
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 10 de julio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua y Sinaloa
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Veracruz
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Michoacán y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco Campeche, Yucatán
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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