El Niño incrementará lluvias y ciclones en México durante la segunda mitad de 2026

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El niño promoverá más lluvias la segunda mitad del año. Foto: Cuartoscuro

El fenómeno El Niño incrementará la actividad de ciclones y modificará el comportamiento de las lluvias en México durante la segunda mitad de 2026, de acuerdo con las proyecciones presentadas por el Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el fortalecimiento del fenómeno también provocará cambios en las temperaturas y en otros patrones climáticos, mientras la administración federal desarrolla un sistema de alertas por celular para informar a la población sobre riesgos meteorológicos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que El Niño se fortalecerá durante la segunda mitad de 2026. Este comportamiento favorecerá lluvias de mayor intensidad, ciclones tropicales de mayor fuerza y otros eventos que podrían extender sus efectos hasta la primavera de 2027.

La presidenta señaló que el calentamiento anómalo del océano Pacífico incrementará la energía disponible para la formación de ciclones y modificará los patrones de lluvia en distintas regiones del país.

El Niño será muy fuerte

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que existe un 63% de probabilidad de que el fenómeno El Niño alcance la categoría de muy fuerte. Precisó que el fortalecimiento se prevé entre septiembre y octubre de 2026 y que el pico de intensidad ocurriría durante diciembre.

Además del aumento de lluvias, las autoridades anticipan una temporada con mayor actividad ciclónica, un incremento de frentes fríos durante el invierno y condiciones que favorecerían olas de calor, incendios forestales y problemas en la calidad del aire durante la primavera de 2027.

Fenómeno El Niño: Conagua prevé cambios en lluvias y temperaturas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un escenario con los posibles efectos del fenómeno El Niño en México durante los próximos meses.

De acuerdo con el organismo:

Entre julio y agosto se esperan lluvias por debajo del promedio en el noreste, sur y sureste del país.

A partir de octubre podrían registrarse precipitaciones normales o superiores al promedio.

Entre noviembre y febrero aumentaría la frecuencia de frentes fríos.

Para marzo y abril de 2027 se pronostican temperaturas más elevadas, olas de calor y un mayor riesgo de incendios forestales.

Las autoridades señalaron que estos escenarios forman parte de las proyecciones elaboradas con base en la evolución esperada del fenómeno oceánico y atmosférico.

Alertas por celular ante ciclones y lluvias intensas

Como parte de las medidas preventivas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal desarrolla un sistema de alertas por celular para advertir sobre lluvias intensas y ciclones.

El mecanismo estaría listo en aproximadamente dos meses y enviará mensajes directamente a los teléfonos móviles de la población. El sistema operará con distintos niveles de riesgo.

La alerta naranja notificará una alta probabilidad de lluvias intensas e incluirá recomendaciones preventivas para la población.

La alerta roja se activará cuando exista un ciclón confirmado que represente un riesgo para la población. En ese caso, los mensajes incluirán instrucciones para resguardarse y evitar desplazamientos.

En una primera etapa, el sistema funcionará en las zonas costeras del país y posteriormente se extenderá al resto del territorio nacional.

Durante la presentación también se explicó que El Niño 3.4 corresponde a una región del océano Pacífico tropical utilizada como referencia internacional para medir la intensidad del fenómeno El Niño. Cuando la temperatura superficial del mar permanece por encima de su promedio durante varios meses, se modifican los patrones de lluvia, temperatura y viento en distintas regiones del mundo.

Especialistas indicaron que el fortalecimiento de este indicador incrementa la probabilidad de lluvias intensas en algunas zonas, sequías en otras y una mayor actividad de fenómenos meteorológicos extremos, por lo que recomendaron mantener seguimiento a los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

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