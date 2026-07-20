Alertan por llegada de la canícula a Nuevo León; se esperan temperaturas de hasta 40 grados

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Se esperan altas temperaturas en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Protección Civil de Nuevo León informó sobre el inicio de la canícula en el estado y alertó a la población para que tomen precauciones ante las temperaturas de hasta 40 grados centígrados que se esperan en los próximos días.

Anuncian inicio de la canícula en Nuevo León

Durante el fin de semana, Erik Cavazos, director de Protección Civil del estado, informó sobre el inicio de la canícula en Nuevo León, un periodo de 40 días en los que se presentan las temperaturas más altas del año.

Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre la fecha exacta en que comenzó este fenómeno, lo que sí es un hecho es que a partir de este lunes 20 de julio se esperan temperaturas máximas de entre 38 y 40 grados en Monterrey y el Área Metropolitana.

“Prácticamente ya empezó, algunos decían que empezaba el 14, el 15, prácticamente ya empezó y dura 40 días a partir de que inicie dicha canícula”, comentó Cavazos.

Durante la duración de la canícula se le pide a la población cuidar su salud y hacer caso a las recomendaciones de Protección Civil.

Recomendaciones de Protección Civil para cuidarse durante la canícula

Hidrátate constantemente

Evita la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas

Presta más atención a los niños y adultos mayores

No permanezcas, ni dejes menores o mascotas en un vehículo cerrado

Cuida tu mascota; dale agua y un lugar fresco

Pronóstico del clima en Nuevo León para los próximos días

Este es el pronóstico del clima de Protección Civil para Monterrey y al Área Metropolitana durante los próximos días

Lunes 20 de julio

Máxima: 38 grados

Mínima: 24 grados

Sin probabilidad de lluvia

Martes 21 de julio

Máxima: 39 grados

Mínima: 25 grados

Sin probabilidad de lluvia

Miércoles 22 de julio

Máxima: 40 grados

Mínima: 25 grados

Sin probabilidad de lluvia

Jueves 23 de julio

Máxima: 40 grados

Mínima: 26 grados

Sin probabilidad de lluvia

Viernes 24 de julio

Máxima: 37 grados

Mínima: 25 grados

Sin probabilidad de lluvia

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