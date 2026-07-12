Alertan por lluvias persistentes y riesgo de inundaciones en varias entidades

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Lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó por el incremento de los riesgos asociados a las lluvias persistentes en distintas regiones del país e hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección.

Las autoridades advirtieron que la acumulación de humedad y la saturación del suelo aumentan la posibilidad de inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves, deslizamientos de laderas y encharcamientos, por lo que exhortaron a mantenerse atentos a la información oficial y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Pronóstico de lluvias: estados con mayores acumulados este domingo

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en las siguientes entidades:

Michoacán (centro y costa)

Guerrero (este y oeste)

Oaxaca (norte y oeste)

Puebla (sureste)

Veracruz (centro y sur)

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora (este)

Chihuahua (este, oeste y sur)

Coahuila (norte)

Durango (norte y sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (oeste)

Colima

Chiapas (costa)

Tabasco (oeste)

También se prevén lluvias de 25 a 50 milímetros en:

Sur de Sinaloa

Oeste de Zacatecas

Suroeste del Estado de México

Además, el pronóstico contempla intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en:

Baja California

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

A su vez, se esperan como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en:

Baja California Sur

Aguascalientes

CNPC emite recomendaciones ante riesgo de inundaciones y deslaves

Ante estas condiciones, la CNPC pidió evitar cruzar ríos, arroyos, vados, calles inundadas o cualquier corriente de agua, tanto a pie como en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles.

La dependencia también recomendó a quienes viven en zonas de ladera mantenerse atentos a señales como:

Grietas en el terreno

Inclinación de árboles o postes

Filtraciones de agua

Ruidos inusuales

En caso de detectar alguna de estas condiciones, solicitó reportarlas de inmediato a las autoridades correspondientes.

Asimismo, exhortó a conducir con precaución, disminuir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar circular por zonas con acumulación de agua o con visibilidad reducida.

Para quienes habitan cerca de ríos, arroyos, presas o cuerpos de agua, recomendó mantenerse informados sobre sus niveles y atender los avisos de evacuación que emitan las autoridades.

Plan Familiar de Protección Civil y monitoreo permanente

La CNPC invitó a las familias a actualizar su Plan Familiar de Protección Civil, preparar su Mochila de Emergencia, definir puntos de reunión, identificar rutas de evacuación y ubicar el refugio temporal más cercano para responder de manera organizada ante una emergencia.

La dependencia informó que, en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y da seguimiento a las zonas con mayor riesgo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil de su localidad.

Pronóstico del clima en el Valle de México

Durante la mañana se esperan bancos de niebla, cielo medio nublado y ambiente fresco, además de frío en las zonas altas de la región.

Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido con cielo nublado y chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México y el suroeste del Estado de México.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves en algunos puntos de ambas entidades.

Para la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre 25 y 27 grados.

En Toluca, Estado de México, la temperatura mínima prevista será de 10 a 12 grados Celsius y la máxima alcanzará entre 21 y 23 grados.

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