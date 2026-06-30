Alertan por posible ciclón tropical en el Pacífico; estos estados podrían verse afectados

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Posible ciclón tropical en el Pacífico. Foto: Cuartoscuro.

La zona de baja presión ubicada en el océano Pacífico elevó a 80% su probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante las próximas 48 horas, por lo que autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución y los posibles efectos que podría generar en distintos estados del país.

La zona de #BajaPresión que se encuentra en el océano #Pacífico incrementó a 80 % su probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas.



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Zona de baja presión aumenta probabilidad de formar un ciclón tropical

De acuerdo con la última actualización emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 06:00 horas de este martes 30 de junio de 2026, la zona de baja presión incrementó a 80% la probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene el mismo porcentaje para los próximos siete días.

El sistema se ubica a mil 945 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y mantiene un desplazamiento hacia el noroeste, de acuerdo con la información oficial difundida por el organismo meteorológico.

Estados que podrían sentir los efectos del posible ciclón tropical

En caso de que el sistema continúe desarrollándose, las condiciones meteorológicas podrían favorecer la presencia de lluvias y otros efectos asociados en diversas entidades del occidente y noroeste del país.

Los estados que se mantienen bajo vigilancia son:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

La evolución del sistema permitirá determinar con mayor precisión la intensidad de sus efectos y las regiones donde podrían presentarse las condiciones meteorológicas derivadas del posible ciclón tropical.

Zona de baja presión permanece bajo vigilancia

El SMN informó que la vigilancia se mantiene sobre esta zona de baja presión, debido a su potencial para evolucionar a ciclón tropical.

El reporte oficial indica que el sistema permanece sobre aguas del océano Pacífico, lejos de las costas nacionales, aunque continúa siendo monitoreado de manera permanente por su probabilidad de desarrollo.

Las actualizaciones sobre su evolución se emitirán conforme cambien las condiciones atmosféricas y oceánicas que favorecen el desarrollo de sistemas tropicales en la cuenca del Pacífico.

Pronóstico de lluvias para el martes 30 de junio y miércoles 1 de julio

De acuerdo con el pronóstico meteorológico con vigencia de las 08:00 horas del martes 30 de junio a las 08:00 horas del miércoles 1 de julio de 2026, la interacción de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical número 13 mantendrá la probabilidad de lluvias en gran parte del país.

Para este periodo se pronostican:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua (este, sur y suroeste)

Durango (norte, oeste y sur)

Sinaloa (noreste, este y sureste)

Jalisco (norte, centro y sur)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila (oeste)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (suroeste)

Zacatecas (oeste, sur y sureste)

Aguascalientes

Nayarit (norte y este)

Colima

Michoacán (norte y este)

Guerrero (centro)

Guanajuato (oeste, norte y centro)

Querétaro (oeste y sur)

Hidalgo (oeste)

Estado de México (norte y oeste)

Puebla (norte)

Veracruz (centro y sur)

Chiapas (centro y este)

Tabasco (este)

Campeche (norte y suroeste)

Yucatán (centro y oeste)

Quintana Roo (sur)

Chubascos (5 a 25 mm):

Nuevo León

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Sonora

Las autoridades también informaron que la onda tropical número 13 continuará desplazándose hacia el oeste y dejará de afectar al territorio nacional al finalizar el día, aunque otros sistemas atmosféricos mantendrán la probabilidad de precipitaciones en diferentes regiones del país.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México este martes 30 de junio y miércoles 1 de julio?

El SMN prevé varios días con lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y ambiente fresco durante las mañanas.

Martes 30 de junio

Ambiente fresco por la mañana y cielo nublado

Lluvias fuertes en Ciudad de México

Lluvias muy fuertes en Estado de México

Posibles descargas eléctricas y caída de granizo

Temperatura máxima en CDMX: 19 a 21 °C

Rachas de viento de hasta 40 km/h

Miércoles 1 de julio

Ambiente fresco a templado por la mañana

Bancos de niebla en zonas altas

Lluvias fuertes en Ciudad de México y Estado de México

Descargas eléctricas y posible granizo

Temperatura máxima en CDMX: 22 a 24 °C

Temperatura mínima: 12 a 14 °C

Rachas de viento de hasta 35 km/h

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