Alertan por mar de fondo en Guerrero; oleaje elevado afectará las costas durante 72 horas
El Mar de Fondo en Guerrero provocará oleaje de entre 1.5 y 2.1 metros, corrientes de retorno y fuertes marejadas a partir de la tarde-noche de este martes 30 de junio, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (SGIRPCGRO).
Las condiciones se mantendrán durante las próximas 72 horas y afectarán las costas del Pacífico mexicano, desde Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo el litoral guerrerense.
¿Qué efectos dejará el Mar de Fondo en Guerrero?
La dependencia detalló que el fenómeno generará un oleaje con periodos de entre 16 y 19 segundos, además de:
- Fuertes marejadas
- Corrientes de arrastre en bahías, muelles y playas
- Ingreso del mar a zonas bajas
- Erosión en la franja costera
- Corrientes de retorno
Las autoridades señalaron que estas condiciones pueden representar un riesgo para bañistas, embarcaciones menores y personas que realizan actividades recreativas en la playa.
Municipios de Guerrero afectados por el Mar de Fondo
El aviso preventivo abarca a los siguientes municipios costeros de Guerrero:
- Acapulco
- Benito Juárez
- Copala
- Coyuca de Benítez
- Cuajinicuilapa
- Florencio Villarreal
- La Unión
- Las Vigas
- Marquelia
- Petatlán
- San Marcos
- San Nicolás
- Tecpan
- Zihuatanejo
Recomendaciones por el Mar de Fondo en Guerrero
La Protección Civil de Guerrero recomendó a la población:
- No realizar deportes acuáticos
- Evitar ingresar al mar
- No caminar sobre la franja de arena
- Atender las indicaciones de salvavidas y autoridades
Asimismo, al sector hotelero, restaurantero y de enramadas se le pidió colocar banderas rojas en las playas, reforzar la presencia de personal salvavidas y restringir el acceso de los bañistas al mar.
Piden atender indicaciones de Capitanía de Puerto
La dependencia exhortó a los navegantes de embarcaciones menores a mantenerse atentos a las indicaciones de la Capitanía de Puerto y de las autoridades municipales.
En caso de alguna emergencia o incidencia relacionada con el fenómeno, la población puede comunicarse al número de emergencias 911.
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