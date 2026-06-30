Alertan por mar de fondo en Guerrero; oleaje elevado afectará las costas durante 72 horas

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Autoridades piden evitar entrar al mar por evento de Mar de Fondo Foto: Cuartoscuro

El Mar de Fondo en Guerrero provocará oleaje de entre 1.5 y 2.1 metros, corrientes de retorno y fuertes marejadas a partir de la tarde-noche de este martes 30 de junio, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (SGIRPCGRO).

Las condiciones se mantendrán durante las próximas 72 horas y afectarán las costas del Pacífico mexicano, desde Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo el litoral guerrerense.

¿Qué efectos dejará el Mar de Fondo en Guerrero?

La dependencia detalló que el fenómeno generará un oleaje con periodos de entre 16 y 19 segundos, además de:

Fuertes marejadas

Corrientes de arrastre en bahías, muelles y playas

Ingreso del mar a zonas bajas

Erosión en la franja costera

Corrientes de retorno

Las autoridades señalaron que estas condiciones pueden representar un riesgo para bañistas, embarcaciones menores y personas que realizan actividades recreativas en la playa.

Municipios de Guerrero afectados por el Mar de Fondo

El aviso preventivo abarca a los siguientes municipios costeros de Guerrero:

Acapulco

Benito Juárez

Copala

Coyuca de Benítez

Cuajinicuilapa

Florencio Villarreal

La Unión

Las Vigas

Marquelia

Petatlán

San Marcos

San Nicolás

Tecpan

Zihuatanejo

#Entérate || Nuevo evento de #MarDeFondo en costas de #Guerrero

AVISO PREVENTIVO

Se espera un nuevo evento de “Mar de Fondo”, en el trascurso de la tarde del martes 30 de junio con oleaje de 1.5 a 2.1 metros (5 a 7 pies), períodos de 16 a 19 segundos y corrientes de retorno,… pic.twitter.com/SW1Gi8Ha2y — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) June 29, 2026

Recomendaciones por el Mar de Fondo en Guerrero

La Protección Civil de Guerrero recomendó a la población:

No realizar deportes acuáticos

Evitar ingresar al mar

No caminar sobre la franja de arena

Atender las indicaciones de salvavidas y autoridades

Asimismo, al sector hotelero, restaurantero y de enramadas se le pidió colocar banderas rojas en las playas, reforzar la presencia de personal salvavidas y restringir el acceso de los bañistas al mar.

Piden atender indicaciones de Capitanía de Puerto

La dependencia exhortó a los navegantes de embarcaciones menores a mantenerse atentos a las indicaciones de la Capitanía de Puerto y de las autoridades municipales.

En caso de alguna emergencia o incidencia relacionada con el fenómeno, la población puede comunicarse al número de emergencias 911.

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