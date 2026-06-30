Lluvias no dan tregua en México: qué provoca el temporal y en qué estados habrá tormentas esta semana

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Lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias intensas en México han aumentado durante las últimas semanas debido a la coincidencia de diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos la temporada de ciclones tropicales, la entrada constante de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, la presencia del monzón mexicano, así como canales de baja presión y ondas tropicales.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de estos sistemas favorece precipitaciones frecuentes en gran parte del territorio nacional.

¿Qué provoca tantas lluvias en México?

La temporada de lluvias en México suele desarrollarse entre mayo y octubre. Durante este periodo coinciden distintos sistemas atmosféricos que incrementan la nubosidad y favorecen la formación de tormentas.

Aunque cada fenómeno puede generar lluvias por separado, cuando varios ocurren al mismo tiempo se incrementa la probabilidad de precipitaciones intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles inundaciones.

Temporada de ciclones tropicales

Uno de los factores más importantes es la temporada de ciclones tropicales, que inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico.

No todos los ciclones tropicales impactan directamente al país. Sin embargo, incluso cuando permanecen lejos de las costas, su circulación puede transportar grandes cantidades de humedad hacia territorio nacional, favoreciendo lluvias intensas.

Los ciclones reciben diferentes categorías conforme aumenta la velocidad de sus vientos: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

Monzón mexicano

Otro fenómeno característico del verano es el monzón mexicano, que se presenta principalmente entre finales de junio y septiembre.

Este sistema consiste en un cambio estacional en la circulación de los vientos que permite el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el noroeste del país.

Como consecuencia, algunos estados suelen registrar lluvias más frecuentes durante estos meses, entre los que figuran:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Las ondas tropicales también influyen

Las ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas que se desplazan desde África hacia el océano Atlántico y posteriormente cruzan el mar Caribe hasta llegar a México.

Durante su paso pueden provocar:

Lluvias fuertes

Tormentas eléctricas

Rachas de viento

Estas condiciones se presentan especialmente en el sureste, centro y occidente del país.

Cada temporada pueden desarrollarse decenas de ondas tropicales, algunas de las cuales incluso llegan a favorecer la formación de ciclones tropicales.

Canales de baja presión

Los canales de baja presión son zonas donde la presión atmosférica es menor que en las regiones cercanas. Cuando interactúan con la humedad proveniente de los océanos y con la inestabilidad atmosférica, favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

Estos sistemas aparecen con frecuencia durante la temporada de lluvias y suelen generar precipitaciones en distintas regiones del país.

ingreso constante de humedad

La ubicación geográfica de México permite el ingreso simultáneo de humedad desde tres cuerpos de agua:

Océano Pacífico

Golfo de México

Mar Caribe

Cuando esa humedad interactúa con el relieve montañoso del país y con otros sistemas meteorológicos, se incrementa la formación de lluvias y tormentas.

¿Qué estados esperan lluvias esta semana?

De acuerdo con el pronóstico a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán afectando gran parte del país debido a circulaciones ciclónicas, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la llegada de nuevas ondas tropicales.

Martes 30 de junio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Miércoles 1 de julio

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Veracruz

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Quintana Roo

Jueves 2 de julio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Viernes 3 de julio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Chubascos:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México esta semana?

El SMN prevé varios días con lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y ambiente fresco durante las mañanas.

Martes 30 de junio

Ambiente fresco por la mañana y cielo nublado

Lluvias fuertes en Ciudad de México

Lluvias muy fuertes en Estado de México

Posibles descargas eléctricas y caída de granizo

Temperatura máxima en CDMX: 19 a 21 °C

Rachas de viento de hasta 40 km/h

Miércoles 1 de julio

Ambiente fresco a templado por la mañana

Bancos de niebla en zonas altas

Lluvias fuertes en Ciudad de México y Estado de México

Descargas eléctricas y posible granizo

Temperatura máxima en CDMX: 22 a 24 °C

Temperatura mínima: 12 a 14 °C

Rachas de viento de hasta 35 km/h

Jueves 2 de julio

Ambiente fresco por la mañana

Tarde con ambiente cálido y cielo nublado

Lluvias fuertes en Ciudad de México y Estado de México

Posibles tormentas eléctricas y caída de granizo

Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C

Temperatura mínima: 13 a 15 °C

Rachas de viento de hasta 35 km/h

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