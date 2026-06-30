Lluvias no dan tregua en México: qué provoca el temporal y en qué estados habrá tormentas esta semana
Las lluvias intensas en México han aumentado durante las últimas semanas debido a la coincidencia de diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos la temporada de ciclones tropicales, la entrada constante de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, la presencia del monzón mexicano, así como canales de baja presión y ondas tropicales.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de estos sistemas favorece precipitaciones frecuentes en gran parte del territorio nacional.
¿Qué provoca tantas lluvias en México?
La temporada de lluvias en México suele desarrollarse entre mayo y octubre. Durante este periodo coinciden distintos sistemas atmosféricos que incrementan la nubosidad y favorecen la formación de tormentas.
Aunque cada fenómeno puede generar lluvias por separado, cuando varios ocurren al mismo tiempo se incrementa la probabilidad de precipitaciones intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles inundaciones.
Temporada de ciclones tropicales
Uno de los factores más importantes es la temporada de ciclones tropicales, que inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico.
No todos los ciclones tropicales impactan directamente al país. Sin embargo, incluso cuando permanecen lejos de las costas, su circulación puede transportar grandes cantidades de humedad hacia territorio nacional, favoreciendo lluvias intensas.
Los ciclones reciben diferentes categorías conforme aumenta la velocidad de sus vientos: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.
Monzón mexicano
Otro fenómeno característico del verano es el monzón mexicano, que se presenta principalmente entre finales de junio y septiembre.
Este sistema consiste en un cambio estacional en la circulación de los vientos que permite el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el noroeste del país.
Como consecuencia, algunos estados suelen registrar lluvias más frecuentes durante estos meses, entre los que figuran:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
Las ondas tropicales también influyen
Las ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas que se desplazan desde África hacia el océano Atlántico y posteriormente cruzan el mar Caribe hasta llegar a México.
Durante su paso pueden provocar:
- Lluvias fuertes
- Tormentas eléctricas
- Rachas de viento
Estas condiciones se presentan especialmente en el sureste, centro y occidente del país.
Cada temporada pueden desarrollarse decenas de ondas tropicales, algunas de las cuales incluso llegan a favorecer la formación de ciclones tropicales.
Canales de baja presión
Los canales de baja presión son zonas donde la presión atmosférica es menor que en las regiones cercanas. Cuando interactúan con la humedad proveniente de los océanos y con la inestabilidad atmosférica, favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical.
Estos sistemas aparecen con frecuencia durante la temporada de lluvias y suelen generar precipitaciones en distintas regiones del país.
ingreso constante de humedad
La ubicación geográfica de México permite el ingreso simultáneo de humedad desde tres cuerpos de agua:
- Océano Pacífico
- Golfo de México
- Mar Caribe
Cuando esa humedad interactúa con el relieve montañoso del país y con otros sistemas meteorológicos, se incrementa la formación de lluvias y tormentas.
¿Qué estados esperan lluvias esta semana?
De acuerdo con el pronóstico a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán afectando gran parte del país debido a circulaciones ciclónicas, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la llegada de nuevas ondas tropicales.
Martes 30 de junio
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Miércoles 1 de julio
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Quintana Roo
Jueves 2 de julio
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Viernes 3 de julio
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Yucatán
Chubascos:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México esta semana?
El SMN prevé varios días con lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y ambiente fresco durante las mañanas.
Martes 30 de junio
- Ambiente fresco por la mañana y cielo nublado
- Lluvias fuertes en Ciudad de México
- Lluvias muy fuertes en Estado de México
- Posibles descargas eléctricas y caída de granizo
- Temperatura máxima en CDMX: 19 a 21 °C
- Rachas de viento de hasta 40 km/h
Miércoles 1 de julio
- Ambiente fresco a templado por la mañana
- Bancos de niebla en zonas altas
- Lluvias fuertes en Ciudad de México y Estado de México
- Descargas eléctricas y posible granizo
- Temperatura máxima en CDMX: 22 a 24 °C
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C
- Rachas de viento de hasta 35 km/h
Jueves 2 de julio
- Ambiente fresco por la mañana
- Tarde con ambiente cálido y cielo nublado
- Lluvias fuertes en Ciudad de México y Estado de México
- Posibles tormentas eléctricas y caída de granizo
- Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C
- Rachas de viento de hasta 35 km/h
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