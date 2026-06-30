Lluvias no frenan este martes 30 de junio; 30 estados se verán afectados

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Lluvias y vientos intensos se prevén este martes. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 30 de junio las lluvias continuarán en 30 estados de la República Mexicana. Sin embargo, informaron que la onda tropical 13 dejará de afectar al territorio nacional durante la noche.

En contraparte, las altas temperaturas continúan en el norte y noreste de México, región en la que se tienen previstas máximas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este martes 30 de junio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Morelos

Tlaxcala

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 30 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa 35 a 40 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Puebla y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán

: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costa de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: costa de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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