Lluvias no frenan este martes 30 de junio; 30 estados se verán afectados
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 30 de junio las lluvias continuarán en 30 estados de la República Mexicana. Sin embargo, informaron que la onda tropical 13 dejará de afectar al territorio nacional durante la noche.
En contraparte, las altas temperaturas continúan en el norte y noreste de México, región en la que se tienen previstas máximas de 45 °C.
¿Dónde lloverá este martes 30 de junio?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Nuevo León
- Morelos
- Tlaxcala
- Oaxaca
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 30 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa
- 35 a 40 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Puebla y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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