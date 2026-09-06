Altas temperaturas y lluvias intensas: CNPC llama a extremar precauciones este domingo

| 10:45 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Altas temperaturas y lluvias intensas en México. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas y lluvias intensas previstas para este domingo 6 de septiembre en distintas regiones de México, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Altas temperaturas y onda de calor: estas son las recomendaciones

Para este domingo, el SMN pronostica un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, los estados del litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán.

Además, se mantiene una onda de calor que afectará:

  • El centro, sur y este de Nuevo León
  • El oeste de Tamaulipas
  • El centro y sur de Sinaloa

Ante las altas temperaturas, la CNPC recomienda evitar la exposición prolongada a la radiación solar entre las 11:00 y las 16:00 horas, debido a que es el periodo de mayor intensidad.

También se recomienda:

  • Mantenerse hidratado
  • Utilizar protector solar
  • Usar ropa ligera de manga larga y colores claros
  • Utilizar lentes de sol
  • Portar gorra o sombrilla
  • Prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores

La dependencia recordó que no se debe dejar a niñas, niños ni adultos mayores dentro de vehículos estacionados, debido a que las temperaturas en el interior pueden elevarse rápidamente.

Lluvias intensas y tormentas eléctricas: ¿qué estados tendrán precipitaciones?

Los sistemas atmosféricos actuales podrían ocasionar precipitaciones puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, en:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Yucatán

También se pronostican chubascos en Baja California, así como lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Debido a estas condiciones, la CNPC advirtió que podrían presentarse inundaciones y encharcamientos viales.

Por ello, pidió a la población no cruzar ni caminar por corrientes de agua, ríos, arroyos o vados, debido a los riesgos asociados con las precipitaciones.

Vientos fuertes y tormentas: recomendaciones de Protección Civil

Debido a que las lluvias estarán acompañadas de vientos fuertes y tormentas eléctricas, Protección Civil recomendó asegurar techos, ventanas y objetos que se encuentren en exteriores.

También pidió desconectar aparatos electrónicos y mantenerse alejados de árboles, bardas, estructuras metálicas y espectaculares durante las tormentas.

Oleaje de hasta 3 metros en costas del Pacífico

Además de las lluvias y altas temperaturas, se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Mientras que se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Ante este fenómeno, conocido como mar de fondo, la CNPC exhortó a la navegación marítima, la comunidad pesquera y los prestadores de servicios turísticos a atender las restricciones establecidas por las capitanías de puerto.

También recomendó evitar actividades acuáticas, ingresar al mar o caminar por la franja de arena mientras permanezcan estas condiciones.

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