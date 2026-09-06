Altas temperaturas y lluvias intensas: CNPC llama a extremar precauciones este domingo
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas y lluvias intensas previstas para este domingo 6 de septiembre en distintas regiones de México, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Altas temperaturas y onda de calor: estas son las recomendaciones
Para este domingo, el SMN pronostica un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, los estados del litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán.
Además, se mantiene una onda de calor que afectará:
- El centro, sur y este de Nuevo León
- El oeste de Tamaulipas
- El centro y sur de Sinaloa
Ante las altas temperaturas, la CNPC recomienda evitar la exposición prolongada a la radiación solar entre las 11:00 y las 16:00 horas, debido a que es el periodo de mayor intensidad.
También se recomienda:
- Mantenerse hidratado
- Utilizar protector solar
- Usar ropa ligera de manga larga y colores claros
- Utilizar lentes de sol
- Portar gorra o sombrilla
- Prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores
La dependencia recordó que no se debe dejar a niñas, niños ni adultos mayores dentro de vehículos estacionados, debido a que las temperaturas en el interior pueden elevarse rápidamente.
Lluvias intensas y tormentas eléctricas: ¿qué estados tendrán precipitaciones?
Los sistemas atmosféricos actuales podrían ocasionar precipitaciones puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, en:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Veracruz
- Oaxaca
- Yucatán
También se pronostican chubascos en Baja California, así como lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.
Debido a estas condiciones, la CNPC advirtió que podrían presentarse inundaciones y encharcamientos viales.
Por ello, pidió a la población no cruzar ni caminar por corrientes de agua, ríos, arroyos o vados, debido a los riesgos asociados con las precipitaciones.
Vientos fuertes y tormentas: recomendaciones de Protección Civil
Debido a que las lluvias estarán acompañadas de vientos fuertes y tormentas eléctricas, Protección Civil recomendó asegurar techos, ventanas y objetos que se encuentren en exteriores.
También pidió desconectar aparatos electrónicos y mantenerse alejados de árboles, bardas, estructuras metálicas y espectaculares durante las tormentas.
Oleaje de hasta 3 metros en costas del Pacífico
Además de las lluvias y altas temperaturas, se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.
Mientras que se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Ante este fenómeno, conocido como mar de fondo, la CNPC exhortó a la navegación marítima, la comunidad pesquera y los prestadores de servicios turísticos a atender las restricciones establecidas por las capitanías de puerto.
También recomendó evitar actividades acuáticas, ingresar al mar o caminar por la franja de arena mientras permanezcan estas condiciones.
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