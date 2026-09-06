Lluvias aumentan de intensidad en todo el país para este domingo

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Lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 6 de septiembre las lluvias continuarán en todos los estados del país. Sin embargo, la intensidad aumentará en varias entidades, como parte del desplazamiento del monzón mexicano, la onda tropical 36 y el huracán Marie.

Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas continuarán bajo los efectos de la onda de calor para este domingo, por lo que las temperaturas podrían alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 6 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Veracruz

Oaxaca

Yucatán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 6 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Campeche

: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Campeche Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias muy, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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