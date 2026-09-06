Lluvias aumentan de intensidad en todo el país para este domingo
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 6 de septiembre las lluvias continuarán en todos los estados del país. Sin embargo, la intensidad aumentará en varias entidades, como parte del desplazamiento del monzón mexicano, la onda tropical 36 y el huracán Marie.
Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas continuarán bajo los efectos de la onda de calor para este domingo, por lo que las temperaturas podrían alcanzar los 45 °C.
¿Dónde lloverá este domingo 6 de septiembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Veracruz
- Oaxaca
- Yucatán
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 6 de septiembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas
- Viento de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Campeche
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias muy, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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