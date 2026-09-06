¡Ojo con el clima! México registra 121 muertes por calor; estos estados concentran más casos

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Calor en México. Foto: Cuartoscuro

Pese a las fuertes lluvias registradas en distintas regiones del país, el calor continúa provocando afectaciones. Entre marzo y agosto de 2026, México acumula al menos 121 muertes asociadas a temperaturas naturales extremas y más de 2 mil personas afectadas.

De acuerdo con el reporte más reciente de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud, publicado el 2 de septiembre, las defunciones corresponden principalmente a casos de golpe de calor y deshidratación.

Baja California y Sonora concentran más de 60% de muertes

Baja California encabeza la lista nacional con 51 defunciones, mientras que Sonora registra 22. En conjunto, ambas entidades concentran más del 60% de los fallecimientos reportados durante esta temporada.

En algunas zonas del norte del país, las temperaturas superaron los 50 C°. Uno de los casos más extremos ocurrió en Mexicali, Baja California, donde los termómetros alcanzaron hasta 51.4 °C durante el verano.

Asimismo, el reporte señala que cerca del 80% de las víctimas mortales en determinadas zonas corresponden a personas en situación de calle o migrantes, sectores especialmente expuestos a las altas temperaturas.

¿Dónde seguirá el calor en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en distintas regiones del país.

Las condiciones se mantendrán principalmente en:

Norte de México

Pacífico

Golfo de México

Península de Yucatán

Además, permanecerá la onda de calor en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa.

¿2027 será el año más caluroso de México?

El panorama también genera preocupación por lo que podría ocurrir el próximo año. Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM alertaron que 2027 podría convertirse en el año más caluroso de la historia de México.

El periodo más crítico podría presentarse entre abril y junio, cuando el fenómeno de El Niño favorecería temperaturas extremadamente altas. Los especialistas señalaron que estas condiciones también podrían aumentar el riesgo de días con mala calidad del aire. sequías e incendios.

☀️🌡️ Protegerte del sol también es una forma de prevenir riesgos para tu salud.



Durante la temporada de calor, procura limitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, ya que en ese periodo la radiación solar alcanza sus niveles más intensos y aumenta el… pic.twitter.com/OdxiNrjGKZ — SALUD México (@SSalud_mx) August 6, 2026

Por ahora, pidieron evitar el alarmismo, mientras recomendaron tomar medidas preventivas ante posibles episodios de calor extremo.

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