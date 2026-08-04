Anticiclón mantendrá calor extremo hasta por cuatro días; temperaturas de más de 45 grados azotarán estos estados
Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calor extremo durante los próximos cuatro días en varias regiones de México, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius principalmente en Baja California, mientras que otras entidades permanecerán bajo una intensa onda de calor con valores de hasta 45 grados.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema continuará favoreciendo un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, mientras que la onda de calor persistirá en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.
Aunque las lluvias estarán presentes en distintas regiones por efectos del monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos, el calor dominará especialmente en el norte y noreste del territorio nacional.
Martes 4 de agosto: calor extremo en Baja California y Sonora
Temperaturas superiores a 45 °C
- Baja California (noreste)
- Sonora (noroeste)
Temperaturas de 40 a 45 °C
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas
- Chiapas (norte)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas de 35 a 40 °C
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Sinaloa
- Nayarit (norte)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Durango (noreste)
- Zacatecas (norte)
- San Luis Potosí (sureste)
- Hidalgo (norte)
- Morelos
- Puebla (norte)
- Veracruz (norte y sur)
- Oaxaca
Temperaturas de 30 a 35 °C
- Querétaro
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Estado de México
Miércoles 5 de agosto: continúa la onda de calor
Temperaturas superiores a 45 °C
- Baja California (noreste)
Temperaturas de 40 a 45 °C
- Sonora (oeste y noroeste)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (sur)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas de 35 a 40 °C
- Baja California Sur
- Coahuila
- Sinaloa
- Chihuahua (norte)
- Nayarit (norte)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Durango
- Zacatecas (norte)
- San Luis Potosí
- Morelos
- Puebla (norte y suroeste)
- Veracruz (norte)
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Temperaturas de 30 a 35 °C
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Estado de México (suroeste)
Jueves 6 de agosto: Baja California seguirá con temperaturas extremas
Temperaturas superiores a 45 °C
- Baja California (noreste)
Temperaturas de 40 a 45 °C
- Sonora (oeste y noroeste)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (sur)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas de 35 a 40 °C
- Baja California Sur
- Coahuila
- Sinaloa
- Chihuahua (norte)
- Nayarit (norte)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Durango
- Zacatecas (norte)
- San Luis Potosí
- Morelos
- Puebla (norte y suroeste)
- Veracruz (norte)
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Temperaturas de 30 a 35 °C
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Estado de México (suroeste)
Viernes 7 de agosto: persiste el calor intenso en el noroeste
Temperaturas superiores a 45 °C
- Baja California (noreste)
Temperaturas de 40 a 45 °C
- Sonora (oeste y noroeste)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (sur)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas de 35 a 40 °C
- Baja California Sur
- Coahuila
- Sinaloa
- Chihuahua (norte)
- Nayarit (norte)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Durango
- Zacatecas (norte)
- San Luis Potosí
- Morelos
- Puebla (norte y suroeste)
- Veracruz (norte)
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Temperaturas de 30 a 35 °C
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Estado de México (suroeste)
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las altas temperaturas se mantendrán acompañadas de condiciones favorables para golpes de calor, deshidratación y afectaciones a la salud, por lo que recomienda evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar precauciones durante las horas de mayor radiación.
¿Y en la Ciudad de México? Calor moderado y tardes con lluvias
Aunque el calor extremo se concentrará principalmente en el norte del país, la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido durante las tardes, sin alcanzar temperaturas extremas.
El pronóstico indica mañanas frescas a templadas, con presencia de bruma, y tardes con cielo medio nublado a nublado, además de probabilidad de lluvias y chubascos.
En la capital del país, las condiciones estarán marcadas por calor moderado, con temperaturas cercanas a los 30 grados como máximo, mientras las lluvias vespertinas ayudarán a disminuir temporalmente la sensación térmica. A diferencia de estados del norte como Baja California y Sonora, donde se prevén valores superiores a 45 °C, la Ciudad de México mantendrá un ambiente más templado durante este periodo.