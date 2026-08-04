Anticiclón mantendrá calor extremo hasta por cuatro días; temperaturas de más de 45 grados azotarán estos estados

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Fotos: Cuartoscuro

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calor extremo durante los próximos cuatro días en varias regiones de México, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius principalmente en Baja California, mientras que otras entidades permanecerán bajo una intensa onda de calor con valores de hasta 45 grados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema continuará favoreciendo un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, mientras que la onda de calor persistirá en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Aunque las lluvias estarán presentes en distintas regiones por efectos del monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos, el calor dominará especialmente en el norte y noreste del territorio nacional.

Martes 4 de agosto: calor extremo en Baja California y Sonora

Temperaturas superiores a 45 °C

Baja California (noreste)

Sonora (noroeste)

Temperaturas de 40 a 45 °C

Nuevo León (este)

Tamaulipas

Chiapas (norte)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas de 35 a 40 °C

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Sinaloa

Nayarit (norte)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Durango (noreste)

Zacatecas (norte)

San Luis Potosí (sureste)

Hidalgo (norte)

Morelos

Puebla (norte)

Veracruz (norte y sur)

Oaxaca

Temperaturas de 30 a 35 °C

Querétaro

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Foto: Conagua

Miércoles 5 de agosto: continúa la onda de calor

Temperaturas superiores a 45 °C

Baja California (noreste)

Temperaturas de 40 a 45 °C

Sonora (oeste y noroeste)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (sur)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas de 35 a 40 °C

Baja California Sur

Coahuila

Sinaloa

Chihuahua (norte)

Nayarit (norte)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Durango

Zacatecas (norte)

San Luis Potosí

Morelos

Puebla (norte y suroeste)

Veracruz (norte)

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Temperaturas de 30 a 35 °C

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Estado de México (suroeste)

Foto: Conagua

Jueves 6 de agosto: Baja California seguirá con temperaturas extremas

Temperaturas superiores a 45 °C

Baja California (noreste)

Temperaturas de 40 a 45 °C

Sonora (oeste y noroeste)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (sur)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas de 35 a 40 °C

Baja California Sur

Coahuila

Sinaloa

Chihuahua (norte)

Nayarit (norte)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Durango

Zacatecas (norte)

San Luis Potosí

Morelos

Puebla (norte y suroeste)

Veracruz (norte)

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Temperaturas de 30 a 35 °C

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Estado de México (suroeste)

Foto: Conagua

Viernes 7 de agosto: persiste el calor intenso en el noroeste

Temperaturas superiores a 45 °C

Baja California (noreste)

Temperaturas de 40 a 45 °C

Sonora (oeste y noroeste)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (sur)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas de 35 a 40 °C

Baja California Sur

Coahuila

Sinaloa

Chihuahua (norte)

Nayarit (norte)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Durango

Zacatecas (norte)

San Luis Potosí

Morelos

Puebla (norte y suroeste)

Veracruz (norte)

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Temperaturas de 30 a 35 °C

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Estado de México (suroeste)

Foto: Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las altas temperaturas se mantendrán acompañadas de condiciones favorables para golpes de calor, deshidratación y afectaciones a la salud, por lo que recomienda evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar precauciones durante las horas de mayor radiación.

¿Y en la Ciudad de México? Calor moderado y tardes con lluvias

Aunque el calor extremo se concentrará principalmente en el norte del país, la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido durante las tardes, sin alcanzar temperaturas extremas.

El pronóstico indica mañanas frescas a templadas, con presencia de bruma, y tardes con cielo medio nublado a nublado, además de probabilidad de lluvias y chubascos.

En la capital del país, las condiciones estarán marcadas por calor moderado, con temperaturas cercanas a los 30 grados como máximo, mientras las lluvias vespertinas ayudarán a disminuir temporalmente la sensación térmica. A diferencia de estados del norte como Baja California y Sonora, donde se prevén valores superiores a 45 °C, la Ciudad de México mantendrá un ambiente más templado durante este periodo.