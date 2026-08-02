Autoridades llaman a extremar precauciones por lluvias intensas en cuatro estados; estos son

GENERANDO AUDIO...

Domingo de lluvias en 30 estados del país. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias intensas previstas para este 2 de agosto en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit llevaron a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) a llamar a la población a mantener acciones preventivas debido al incremento del riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de ríos por la acumulación de agua en los suelos.

La CNPC, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales de Protección Civil para dar seguimiento a las zonas con mayor vulnerabilidad mientras continúan las precipitaciones pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde se esperan las lluvias intensas este 2 de agosto?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante este domingo 2 de agosto se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en las siguientes regiones:

Centro y sur de Sinaloa

Sur de Chihuahua

Oeste y sur de Durango

Norte de Nayarit

Además, el organismo prevé lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en distintas zonas de:

Sonora

Zacatecas

Jalisco

Colima

Guerrero

Chiapas

El reporte también contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en entidades del norte, centro y sur del país.

Lluvias alcanzarán otros estados del país

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que también habrá precipitaciones en otras entidades, aunque con diferentes intensidades.

Se prevén lluvias de 25 a 50 milímetros en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Estado de México

Puebla

Oaxaca

Asimismo, se esperan intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros, en:

Ciudad de México

Veracruz

Tabasco

Estados de la Península de Yucatán

Para Baja California se pronostican lluvias aisladas.

CNPC pide mantener medidas preventivas

Ante el panorama meteorológico, la CNPC llamó a la población a reforzar las acciones de prevención para reducir riesgos asociados con las precipitaciones.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:

Evitar cruzar ríos y arroyos.

No ingresar a zonas con encharcamientos severos o inundaciones.

Mantenerse atento a los avisos de las autoridades de Protección Civil.

Seguir las indicaciones que emitan las autoridades locales.

La dependencia señaló que el incremento de la humedad y la acumulación de agua en el suelo favorecen la posibilidad de deslaves, así como el aumento en los niveles de ríos y cuerpos de agua.

Protección Civil mantiene coordinación con estados y municipios

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que continúa trabajando de manera conjunta con las autoridades estatales y municipales para vigilar las zonas consideradas vulnerables y dar seguimiento a las condiciones que puedan representar un riesgo para la población.

Como parte de las acciones preventivas, también invitó a las familias a mantener libres de basura los accesos a sus viviendas, banquetas y coladeras cercanas, ya que la acumulación de desechos puede contribuir a la formación de anegaciones durante las lluvias.

La dependencia reiteró que las medidas preventivas buscan reducir los riesgos asociados con las precipitaciones previstas para este domingo 2 de agosto, por lo que recomendó permanecer informado mediante los avisos oficiales que emitan las autoridades de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.