Clima del 31 de diciembre de 2025 en CDMX, Edomex, Puebla, Jalisco y Nuevo León

Frente frío 25 golpea a diferentes estados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El miércoles 31 de diciembre se prevén lluvias, rachas de viento y temperaturas bajas en distintas regiones del país, debido a los efectos del frente frío número 25 y otros sistemas atmosféricos, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

CDMX

En la Ciudad de México (CDMX) se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros el miércoles 31 de diciembre.

El pronóstico indica viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h. Durante la madrugada del jueves, se estiman temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, principalmente en zonas altas.

Edomex

El Estado de México (Edomex) registrará lluvias aisladas de 0-1 a 5 milímetros el miércoles 31 de diciembre.

El pronóstico indica viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h. Durante la madrugada del jueves, se estiman temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, principalmente en zonas altas.

Frente frío 25 en CDMX. Foto: Cuartoscuto/Archivo

Puebla

El miércoles 31 de diciembre se pronostican intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros en regiones del estado de Puebla.

Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en algunas zonas. Durante la madrugada del jueves, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas en la entidad.

Jalisco

Para Jalisco se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros durante este miércoles.

En zonas costeras se esperan rachas de viento de 30 a 50 km/h. Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 °C en la costa, mientras que en la madrugada del jueves se prevén temperaturas de 0 a 5 °C en zonas serranas.

Nuevo León

En Nuevo León no se prevén lluvias para el miércoles 31 de diciembre.

Sin embargo, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C durante el día. Para la madrugada del jueves, el pronóstico indica temperaturas mínimas de -5° a 0 °C con heladas en zonas serranas del estado.

