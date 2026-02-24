Así estará el clima este miércoles en Tuxtla Gutiérrez: calor de 32 grados y viento ligero del norte
El pronóstico oficial indica que la jornada meteorológica de mañana, miércoles 25 de febrero, en la capital chiapaneca será cálida y estable, con predominio de cielos despejados, temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvia. Según los datos recopilados, la temperatura máxima rondará los 32 grados.
El viento soplará desde el norte con velocidades entre 0 y 5 km/h, con ráfagas máximas de hasta 16 km/h durante las horas de mayor intensidad.
Estas condiciones son consistentes con pronósticos meteorológicos para la región, que señalan un día mayormente soleado y seco, con variación térmica típica de la temporada sin lluvia significativa.
Detalles del pronóstico por parámetros
- Cielo: Despejado a parcialmente nublado durante la mayor parte del día
- Temperaturas: Máxima 32 grados, mínima superior a 18 grados en la madrugada
- Lluvias: Sin registro de lluvia acumulada y probabilidad de precipitación de 0 porciento
- Viento: Viento ligero del norte (0–5 km/h), con ráfagas que pueden alcanzar 16 km/h
- Humedad relativa: Moderada; ambiente seco durante la tarde
Recomendaciones para la población
Aunque no se esperan precipitaciones, las altas temperaturas y el ambiente cálido pueden incrementar la sensación térmica:
- Hidratarse constantemente, especialmente durante las horas de mayor calor
- Usar protector solar si se realizan actividades al aire libre
- Programar actividades intensas en las horas más frescas del día (temprano en la mañana o al atardecer)
En caso de cualquier cambio en las condiciones atmosféricas, es recomendable consultar los boletines actualizados de la Conagua o del Servicio Meteorológico Nacional.
