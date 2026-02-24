Así estará el clima este miércoles en Tuxtla Gutiérrez: calor de 32 grados y viento ligero del norte

GENERANDO AUDIO...

Tuxtla Gutiérrez, tendrá una máxima de 32 grados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico oficial indica que la jornada meteorológica de mañana, miércoles 25 de febrero, en la capital chiapaneca será cálida y estable, con predominio de cielos despejados, temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvia. Según los datos recopilados, la temperatura máxima rondará los 32 grados.

El viento soplará desde el norte con velocidades entre 0 y 5 km/h, con ráfagas máximas de hasta 16 km/h durante las horas de mayor intensidad.

Estas condiciones son consistentes con pronósticos meteorológicos para la región, que señalan un día mayormente soleado y seco, con variación térmica típica de la temporada sin lluvia significativa.

Detalles del pronóstico por parámetros

Cielo: Despejado a parcialmente nublado durante la mayor parte del día

Despejado a parcialmente nublado durante la mayor parte del día Temperaturas: Máxima 32 grados, mínima superior a 18 grados en la madrugada

Máxima 32 grados, mínima superior a 18 grados en la madrugada Lluvias: Sin registro de lluvia acumulada y probabilidad de precipitación de 0 porciento

Sin registro de lluvia acumulada y probabilidad de precipitación de 0 porciento Viento: Viento ligero del norte (0–5 km/h), con ráfagas que pueden alcanzar 16 km/h

Viento ligero del norte (0–5 km/h), con ráfagas que pueden alcanzar 16 km/h Humedad relativa: Moderada; ambiente seco durante la tarde

Recomendaciones para la población

Aunque no se esperan precipitaciones, las altas temperaturas y el ambiente cálido pueden incrementar la sensación térmica:

Hidratarse constantemente, especialmente durante las horas de mayor calor

Usar protector solar si se realizan actividades al aire libre

Programar actividades intensas en las horas más frescas del día (temprano en la mañana o al atardecer)

En caso de cualquier cambio en las condiciones atmosféricas, es recomendable consultar los boletines actualizados de la Conagua o del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.