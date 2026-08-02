SMN prevé más lluvias y posible caída de granizo para este domingo en CDMX
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 2 de agosto, se prevén más lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México. Asimismo, podría volver a caer granizo, tras el intenso diluvio de este sábado.
A su vez, como informó el Meteorológico, la temperatura se mantendrá cálida para este domingo, con máximas de 28 °C.
Calor, vientos y lluvias para este domingo 2 de agosto
Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
Asimismo, este 2 de agosto se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad
- No tirar basura en vía pública
- Manejar con precaución
- Mantener limpias coladeras y calles
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.