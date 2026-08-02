SMN prevé más lluvias y posible caída de granizo para este domingo en CDMX

| 03:38 | Ángel Sánchez | Uno TV
CDMX continuará con lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 2 de agosto, se prevén más lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México. Asimismo, podría volver a caer granizo, tras el intenso diluvio de este sábado.

A su vez, como informó el Meteorológico, la temperatura se mantendrá cálida para este domingo, con máximas de 28 °C.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 2 de agosto

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 2 de agosto se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad
  • No tirar basura en vía pública
  • Manejar con precaución
  • Mantener limpias coladeras y calles

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