Cuidado con las falsas multas de tránsito: SSPC explica cómo evitar fraudes

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SSPC pide verificar multas de tránsito. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre el envío de mensajes falsos sobre multas de tránsito, fotoinfracciones e infracciones locales y federales que buscan engañar a la población para obtener información personal y bancaria, por lo que emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes digitales.

Sigue estas recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con mensajes falsos por multas de tránsito. https://t.co/UvBUbPO0Ar pic.twitter.com/1InADy494e — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 19, 2026

La dependencia informó que, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, detectó una modalidad de fraude en la que los responsables envían correos electrónicos, mensajes de texto y comunicaciones mediante aplicaciones de mensajería instantánea para informar falsamente sobre supuestos adeudos por multas de tránsito.

¿Cómo operan los fraudes con falsas multas de tránsito?

De acuerdo con la SSPC, quienes realizan este tipo de fraude utilizan elementos que buscan dar credibilidad a los mensajes.

Entre las características detectadas se encuentran:

Uso de logotipos institucionales.

Tipografías similares a las empleadas por dependencias oficiales.

Frases como: “Evite recargos”. “Pago pendiente”. “Su vehículo presenta una infracción”. “Último aviso”. “Será enviado a cobranza”.



La dependencia explicó que estas expresiones buscan generar un sentido de urgencia para que las personas actúen de manera inmediata y realicen pagos o compartan información confidencial.

Sitios falsos buscan obtener datos personales y bancarios

La SSPC indicó que los mensajes fraudulentos dirigen a las víctimas hacia páginas de internet apócrifas donde se solicita información personal y financiera.

Entre los datos que buscan obtener se encuentran:

Datos personales.

Credenciales de acceso.

Información bancaria.

Códigos de verificación.

La finalidad de estas prácticas es cometer robo de identidad o realizar operaciones financieras no autorizadas.

Recomendaciones de la SSPC para evitar fraudes

Ante esta modalidad, la dependencia emitió diversas medidas preventivas para que la ciudadanía reduzca el riesgo de ser víctima de estos engaños.

Las recomendaciones son:

Verificar directamente en los portales oficiales cualquier adeudo por multas o infracciones, ingresando manualmente al sitio web de la autoridad de movilidad o tránsito correspondiente.

Desconfiar de mensajes que presionen para realizar un pago inmediato o que utilicen frases que generen urgencia.

No abrir enlaces ni escanear códigos QR de origen desconocido o sospechoso.

Revisar cuidadosamente el dominio del sitio web y confirmar que corresponda a una dirección oficial con terminación .gob.mx .

. No proporcionar números completos de tarjetas bancarias, códigos CVV, NIP, contraseñas o códigos de verificación.

Confirmar que el remitente del mensaje corresponda a una fuente oficial.

Mantener actualizados los dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de seguridad.

Reportar mensajes o páginas sospechosas a las autoridades competentes y evitar interactuar con su contenido.

¿Dónde consultar información oficial sobre seguridad digital?

La SSPC informó que las personas interesadas pueden consultar la Ciberguía, documento que reúne recomendaciones para fortalecer la seguridad digital y prevenir distintos tipos de fraude relacionados con el uso de internet y dispositivos electrónicos.

En ese material se incluyen medidas para identificar riesgos, proteger la información personal y conocer prácticas de prevención frente a amenazas cibernéticas.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de las estrategias preventivas para proteger el patrimonio y la seguridad digital de la población, así como para fortalecer la identificación oportuna de riesgos asociados con fraudes en entornos digitales.

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