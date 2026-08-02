Frente frío y onda tropical 23 mantienen lluvias en todo el país este domingo

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Lluvias se mantienen en todo México. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 2 de agosto se mantendrán las lluvias en todos los estados del país. La onda tropical 23, el monzón mexicano y el nuevo frente frío provocarán precipitaciones, las cuales tendrán puntuales intensas en algunos estados.

En contraparte, prevalecerá la onda de calor en el norte y noroeste de la República Mexicana, donde el termómetro oscilará en los 45 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 2 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Durango

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Zacatecas

Jalisco

Colima

Guerrero

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 2 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco 35 a 40 °C: Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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