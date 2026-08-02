Frente frío y onda tropical 23 mantienen lluvias en todo el país este domingo

| 04:22 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias se mantienen en todo México. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 2 de agosto se mantendrán las lluvias en todos los estados del país. La onda tropical 23, el monzón mexicano y el nuevo frente frío provocarán precipitaciones, las cuales tendrán puntuales intensas en algunos estados.

En contraparte, prevalecerá la onda de calor en el norte y noroeste de la República Mexicana, donde el termómetro oscilará en los 45 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 2 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Durango

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Colima
  • Guerrero
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Oaxaca
  • Estado de México
  • Puebla
  • Tlaxcala

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 2 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

  • Más de 45 °C: Baja California y Sonora
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

  • Viento de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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