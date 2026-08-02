Frente frío y onda tropical 23 mantienen lluvias en todo el país este domingo
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 2 de agosto se mantendrán las lluvias en todos los estados del país. La onda tropical 23, el monzón mexicano y el nuevo frente frío provocarán precipitaciones, las cuales tendrán puntuales intensas en algunos estados.
En contraparte, prevalecerá la onda de calor en el norte y noroeste de la República Mexicana, donde el termómetro oscilará en los 45 °C.
¿Dónde lloverá este domingo 2 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Durango
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Zacatecas
- Jalisco
- Colima
- Guerrero
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Oaxaca
- Estado de México
- Puebla
- Tlaxcala
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 2 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco
- 35 a 40 °C: Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Veracruz
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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