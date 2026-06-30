Afición mexicana arma fiesta en el Ángel y hace ruido al hotel de Ecuador

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Afición mexicana da el banderazo previo al México vs Ecuador. Foto: Cuartoscuro

La Selección Nacional de México está preparando las últimas horas antes de su partido contra Ecuador, correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. Sin embargo, desde este momento, miles de aficionados se encuentran en el Ángel de la Independencia en apoyo al conjunto mexicano.

Como ha sido una costumbre en esta justa mundialista, la afición mexicana se ha hecho presente en el emblemático monumento de la Ciudad de México. Por ello, esta noche, miles se reunieron para dar el banderazo inicial, como se percibe en varios videos a través de redes sociales.

Afición mexicana se hizo presente en el hotel donde se hospeda Ecuador

Luego de la viral invitación en redes sociales, la afición mexicana se dio cita en Santa Fe, donde los jugadores de la Selección de Ecuador se hospedan previo al duelo ante México.

La intención, como se anunció previamente, es llevar serenata y causar ruido, para intentar molestar y minimizar el descanso de los futbolistas y el cuerpo técnico visitante.

¡BIENVENIDOS A MÉXICO! 😱🇪🇨🇲🇽



La afición mexicana se dio cita afuera del hotel de concentración de Ecuador para no dejarlos dormir previo a los 16vos de final del #Mundial pic.twitter.com/vPlWfbrQmv — Claro Sports (@ClaroSports) June 30, 2026

Con cláxones, gritos, trompetas, silbidos y música, como se observa en el video de Claro Sports, la afición mexicana se hizo sentir a las afueras del hotel de concentración donde Ecuador pasará esta noche.

"NO VAN A DORMIR NUNCA" 🇲🇽😨🇪🇨



La afición mexicana se dio cita afuera del hotel de concentración de Ecuador para no dejarlos dormir previo a los 16vos de final del #Mundial#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/CGL2MLrC4m — Claro Sports (@ClaroSports) June 30, 2026

Del mismo modo, con la tradición mundialista de “quiere volar”, la afición mexicana continuó con la fiesta y la bulla en Santa Fe.

Ecuador demuestra fe y confianza ante el Tri

Por su parte, desde el Monumento Vicente Rocafuerte, aficionados de Ecuador se dieron cita para dar el banderazo. Con boleros, gritos de apoyo y camisetas amarillas, los ecuatorianos dejaron ver su confianza y fe de cara al duelo de 16vos de final.

La hinchada 🇪🇨 desafía la lluvia en el banderazo de México…. Nuestro Juramento y la pasión por un país que manifiesta cositas buenas y quiere mañana romper la historia! pic.twitter.com/RPEXZNAJiU — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) June 30, 2026

Asimismo, el director técnico de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, declaró que su equipo está listo a pesar de la altura de la Ciudad de México, del Estadio Azteca y del invicto con el que llega el Tri. Sin embargo, el DT aseguró que el viaje a la capital mexicana terminó siendo más agotador de lo previsto.

No ponemos queja ni excusa, más allá del escenario y el adversario.

De este modo, el partido entre la Selección de México y la Selección de Ecuador se disputará el día de mañana, martes 390 de junio, en punto de las 19 horas.

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