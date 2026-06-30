Gobierno de CDMX alista plan para repartir los festejos por el México vs Ecuador: habrá pantallas y conciertos

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Los festejos por el partido México vs Ecuador no estarán concentrados únicamente en el Ángel de la Independencia. El Gobierno de la Ciudad de México anunció una estrategia para distribuir a los aficionados en distintos puntos de la capital con pantallas gigantes y conciertos gratuitos.

La medida busca evitar aglomeraciones en Paseo de la Reforma y ofrecer espacios alternativos para que los asistentes vean el encuentro. Asimismo, en caso de una victoria de la Selección Mexicana, puedan festejar en otras sedes. Las autoridades señalaron que cada vez son más las personas que participan en este tipo de eventos masivos.

Gobierno de CDMX busca distribuir los festejos por el partido de México

La secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis Mor, explicó que la intención es que los asistentes no permanezcan únicamente en el Ángel de la Independencia. “Los estamos invitando a que el festejo se distribuya”, afirmó durante la conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Para ello, el Gobierno capitalino instalará 27 pantallas entre gigantes, grandes y medianas en tres escenarios principales. Además, habrá conciertos gratuitos una vez que concluya el partido entre México y Ecuador.

En el Monumento a la Revolución se presentarán Triciclo Circus Band y Mi Banda El Mexicano, un espacio que, según Ana Francis Mor, estará pensado especialmente para familias con niñas, niños y jóvenes.

Mientras tanto, Banda Cuisillos ofrecerá un concierto en El Caballito, y Grupo Cañaveral actuará en un escenario instalado en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, en Iztacalco, donde también se transmitirá el encuentro.

Habrá operativo de seguridad y Ley Seca en Reforma

Las autoridades informaron que 7 mil 500 elementos de seguridad resguardarán la zona centro y Paseo de la Reforma durante la jornada.

Además, 300 trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral del Agua permanecerán en la avenida para mantener libres las coladeras y evitar afectaciones por la acumulación de basura.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, recordó que continuará la Ley Seca en la zona de Reforma y el Centro Histórico. Los establecimientos mercantiles no podrán vender bebidas alcohólicas para llevar desde las 15:00 horas y hasta las 07:00 horas del día siguiente.

De este modo, la CDMX se prepara para una jornada más en la que la Selección Mexicana buscará su pase a los octavos de final del Mundial 2026.

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