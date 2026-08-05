Con cielo nublado, lluvia y ambiente cálido, la CDMX este miércoles

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 5 de agosto de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente cálido, así como probabilidad de lluvias y chubascos durante el día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma en el Valle de México durante la mañana, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tade.

De igual forma, se esperan lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 27 a 29 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves en la CDMX?

Por otra parte, para este jueves se pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma y ambiente frío en zonas altas en el Valle de México durante la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se prevén chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.

Temperatura máxima: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

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