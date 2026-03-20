Clima en Mexicali: calor extremo de 43 grados y fuertes rachas de viento este sábado

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Foto: Shutterstock

El intenso calor continuará en Mexicali, Baja California, este sábado, donde se prevé una jornada con cielo completamente despejado y temperaturas máximas de hasta 43 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico de la Conagua. La temperatura mínima será de 21 grados, por lo que el ambiente se mantendrá caluroso desde las primeras horas del día y hasta la noche.

Las condiciones meteorológicas no contemplan lluvias, con 0% de probabilidad de precipitación y acumulados nulos, lo que refuerza el escenario de clima seco característico de la región. A esto se suman vientos de 10 a 15 kilómetros por hora con dirección oeste, aunque se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h, lo que podría generar tolvaneras en algunas zonas y reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, mantenerse bien hidratados y utilizar protección solar. También se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros, así como prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.

Asimismo, se exhorta a no dejar personas ni animales dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura al interior puede elevarse rápidamente y representar un riesgo grave. En caso de realizar actividades al aire libre, se recomienda hacerlo en horarios de menor radiación solar y tomar descansos frecuentes.

El pronóstico de la Conagua advierte que estas condiciones podrían mantenerse en los próximos días, por lo que se invita a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil para evitar afectaciones a la salud.

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